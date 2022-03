Ringo Starr, Miley Cyrus, Mick Jagger y Slash: los mensajes de los músicos famosos por la muerte de Taylor Hawkins

El baterista de Foo Fighters falleció a sus 50 años en un hotel de Colombia. Sus colegas manifestaron su pésame por la trágica situación.

La noticia de la muerta de Taylor Hawkins sacudió al mundo de la música. El baterista de Foo Fighters tenía 50 años cuando fue encontrado sin vida en su hotel en Colombia, país en el que iban a tocar esa misma noche en el Estéreo Picnic Festival. Aún no se saben la causa de la muerte pero la banda pidió respeto frente a la trágica muerte de su compañero.

Los músicos que despidieron a Taylor Hawkins

A medida que se difundió la noticia de la muerte de Taylor Hawkins, gran cantidad de músicos y celebridades recurrieron a las redes sociales para despedir al difunto baterista de Foo Fighters.

El reconocido guitarrista de Guns N' Roses, Slash, escribió que la muerte de Hawkins lo dejó "devastado" y dijo: "No tengo palabras para expresar todos los sentimientos que tengo sobre su fallecimiento".

Miley Cyrus compartió una foto de Hawkins muy sonriente tocando la batería y escribió: "Así es como siempre te recordaré". También agregó que su próximo concierto estaría dedicado a él y recordó una anécdota junto a él, de un día en el que bailaron y cantaron la canción "Brass in Pocket" de Pretenders."Nos imagino a nosotros riéndonos, te amo para siempre", cerró Miley.

Miley Cyrus sobre Taylor Hawkins.

Ringo Starr saludó a Hawkins tras la triste noticia: "Dios bendiga a Taylor paz y amor para toda su familia y la banda paz y amor". Lo mismo hizo Mick Jagger: "Tan increíblemente triste escuchar sobre el fallecimiento de Taylor Hawkins. Mis pensamientos están con su familia y la banda en este momento".

“Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu poder de rock imparable”, escribió Tom Morello de Rage Against the Machine, compartiendo una foto de él y Hawkins junto a Perry Farrell de Jane's Addiction.

"Absolutamente devastado al escuchar las tristes noticias sobre Taylor Hawkins, mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos RIP hermano", expresó Liam Gallagher.

Por su parte, la leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne que escribió a través de sus redes sociales un sentido mensaje: “Taylor Hawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado - Ozzy”.

Hasta el momento ningún integrante de Foo Fighters hizo publico un mensaje por la muerte de Hawkins ni habló sobre lo ocurrido. Desde la página oficial de la banda se encargaron de comunicar la triste noticia sobre la muerte del baterista.