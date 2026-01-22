Quién es la novia de Pato Sardelli de Airbag: así es Melisa Garat

En un ecosistema mediático en que la vida privada de los artistas se consume en tiempo real, Pato Sardelli logró preservar un territorio íntimo. El guitarrista y cantante de Airbag, una de las bandas más convocantes del rock argentino, mantiene desde hace años una relación sólida y discreta que despierta curiosidad entre fans y seguidores.

Detrás de ese vínculo aparece Melisa Garat, una artista con formación clásica, recorrido internacional y una historia de disciplina poco habitual en el universo del espectáculo. Su nombre empezó a circular con más fuerza en redes sociales, pero su recorrido profesional explica por qué eligió mantenerse al margen del ruido mediático.

Melisa Garat: talento precoz y una carrera forjada desde la infancia

Nacida en Bahía Blanca, supo desde muy chica cuál era su vocación. A los 9 años dejó el hockey para dedicarse de lleno a la danza clásica, y a los 13 tomó una decisión clave: mudarse sola a Buenos Aires para apostar por su futuro artístico.

Su talento no pasó desapercibido. Obtuvo una beca para perfeccionarse con figuras como Julio Bocca y Maximiliano Guerra, y luego fue seleccionada entre más de 500 aspirantes para formarse en el Teatro Colón. Allí, el prestigioso coreógrafo Paul Vasterling quedó impactado por su potencial y la invitó a integrar el Nashville Ballet, en Estados Unidos. Más tarde también tuvo oportunidades en el Royal Ballet de Inglaterra y en el American Ballet Theatre de Nueva York.

Del ballet al mundo: modelaje, actuación y proyección internacional

Antes de cumplir 17 años, Garat ya había terminado el secundario y decidido ampliar su horizonte artístico. Incursionó en el modelaje con campañas para marcas internacionales como Carolina Herrera, Louis Vuitton y hasta proyectos vinculados a Mark Zuckerberg, además de destacarse como actriz en producciones de Nickelodeon.

Vivió y trabajó en Estados Unidos, Japón y distintos países de Europa, siempre con una mirada crítica sobre los estereotipos de su profesión. En entrevistas, como las concedidas a Teleshow, desarmó mitos sobre el ballet y la alimentación, al remarcar que los problemas no pertenecen a la disciplina, sino a cada individuo.

La historia de amor con Pato Sardelli: lejos del show y cerca del arte

La pareja se conoció sin saber quién era quién. Un encuentro casual en un boliche y un reencuentro posterior sellaron una amistad que, con el tiempo, se transformó en una relación que ya supera los cinco años.

Lejos de la exposición permanente, la pareja eligió no convivir y preservar su intimidad. Esa decisión, paradójicamente, despertó aún más interés. En plataformas como TikTok y X (ex Twitter) comenzaron a circular videos y posteos que la señalan como “Meli, la novia de Pato”, lo que genera una curiosidad creciente.