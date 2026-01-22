Quién es la novia de Ciro Martínez: así es Luli Bass y a qué se dedica

Un romance que salió a la luz tras el regreso de Los Piojos a los escenarios

El regreso de Los Piojos no solo reavivó la pasión de los fanáticos, sino que también puso el foco en la vida personal de Ciro Martinez. En ese contexto, el nombre de Luli Bass comenzó a ganar protagonismo tras confirmarse un romance que une música, escenarios y una historia que nació en el corazón del rock nacional.

Desde que la banda volvió a los escenarios, comenzaron a circular versiones sobre un posible vínculo sentimental entre Ciro Martinez y una de las integrantes del grupo. Lo que al principio fue un rumor alimentado por gestos y complicidades arriba del escenario, se transformó rápidamente en una noticia confirmada.

La relación salió a la luz pública hace poco más de una semana, cuando ambos se convirtieron en tendencia en redes sociales y portales de espectáculos. La confirmación llegó en una fecha especial: el cumpleaños del líder de Los Piojos. Ese día, Luciana Valdés, conocida artísticamente como Luli Bass, decidió blanquear el romance ante sus seguidores con una imagen compartida en sus historias de Instagram.

En la foto se los veía juntos sobre el escenario, acompañados por un mensaje claro y sin rodeos: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”, junto a un corazón rosa atravesado por una flecha. La respuesta de Ciro fue inmediata y contundente, al republicar el posteo y sumar un “¡Gracias, hermosa!”. De esta manera, la pareja dejó atrás cualquier especulación y confirmó el vínculo de manera pública.

Quién es Luli Bass y cómo fue su recorrido personal

Detrás del nombre artístico Luli Bass se encuentra Luciana Valdés, una bajista de 35 años con una extensa trayectoria en el mundo del rock. Según trascendió en distintos medios, cuando comenzó el acercamiento con Ciro Martinez, la música estaba casada y, con el paso del tiempo, tomó la decisión de separarse.

Además, se conoció que es madre de dos hijos y que su expareja es el baterista Heber Vicente. Estos datos personales comenzaron a circular una vez que la relación con el cantante se hizo pública, despertando aún más interés en torno a su figura.

Más allá de su vida privada, Luli construyó su camino profesional con perfil propio, lejos del escándalo, ganándose el respeto dentro del ambiente musical por su talento y versatilidad.

A qué se dedica Luli Bass y con qué artistas tocó

La carrera de Luli Bass es uno de los aspectos que más destacan quienes siguen de cerca la escena del rock argentino. Además de su incorporación a Los Piojos, formó parte de proyectos junto a figuras históricas del género.

Entre los artistas con los que compartió escenarios se encuentran Miguel Botafogo, el recordado baterista Black Amaya -referente de Pescado Rabioso y Pappo’s Blues-, el guitarrista Alambre González y el armoniquista Luis Robinson, exintegrante de La Mississippi. También trabajó con Ciro Fogliatta, ícono de Los Gatos, y fue parte de Jimmy Rip & The Trip, la banda del productor de Mick Jagger radicado en Argentina.

Su recorrido incluye colaboraciones con Juanse, líder de Ratones Paranoicos, y con Valeria Lynch en un disco de perfil rockero. Además, integró el grupo Led Ladies, un proyecto tributo a Led Zeppelin, y compartió escenarios con Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu, y Mariano Martínez, de Attaque 77.

Una historia que combina amor y rock

La relación entre Ciro Martinez y Luli Bass se gestó entre giras, ensayos y shows, en un contexto donde la música funciona como punto de encuentro. La confirmación pública del romance sumó un nuevo capítulo a la historia reciente de Los Piojos, una banda marcada por la intensidad y las emociones fuertes.

Mientras el grupo continúa con su esperado regreso, la figura de Luli se consolida tanto por su vínculo con el cantante como por una trayectoria sólida dentro del rock nacional, dejando en claro que su nombre tiene peso propio más allá del romance.