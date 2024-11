Pogo, mosh y slam: Suicidal Tendencies cerró su año en Buenos Aires

Bandanas, mosh, pogo, ronditas hardcore, gorritas con visera para arriba a lo Godinez, skaters, metaleros, hardcore adultos y jóvenes, punks, final con escenario totalmente desbordado: a la noche de Flores no le faltó nada en la cuarta visita de Suicidal Tendencies a la Argentina. La banda liderada por Mike Muir volvió al país y llevó a un Teatro completamente colmado a una velada de pogo, mosh y slam.

Desde que empezaron a sonar los primeros acordes de You Can’t Bring Me Down, las dudas iniciales que pudo tener algún desprevenido quedaron completamente de lado. Comandados por Mike Muir, Suicidal Tendencies armó una patada a la mandíbula atrás de otra en un show de 90 minutos ininterrumpidos con los que despidieron su año y llenaron de hardcore, thrash, crossover y metal a un Teatro de Flores colmado de un público que rápidamente se encendió. Claro, lo que pasa en las calles hace que una chispa haga estallar todo, y más si una banda como ST le pone el soundtrack.

Join The Army, War Inside My Head y Possessed to Skate fueron algunos de los golpes certeros que los oriundos de Venice Beach, Los Ángeles, fueron asestando con el correr de la noche, mientras abajo del escenario, el pogo, el mosh y las rondas hardcore se sucedían, sin que nadie en todo Flores se atreviera a bajar la intensidad. Con la venia de California Sun Producciones, que pronto también traerá nada menos que a Descendents y Circle Jerks, los Suicidal Tendencies aprovecharon para descontrolar a las casi dos mil personas que coparon el Teatro.

La babyface de Tye Trujillo contrasta con sus incesantes saltos y ataques precisos a las cuatro cuerdas para darle groove a una banda que se apoya mucho en su destreza, una fiereza que sin dudas viene de familia. No olvidar que justamente su padre Robert Trujillo (ahora en Metallica) fue el encargado de tocar el bajo durante los 90 en Suicidal Tendencies, cuando lanzaron nada menos que Lights...Camera...Revolution!, el mayor éxito comercial de la banda. Pese a que podría ser acusado de nepobaby, el pibe demuestra sobre el escenario -donde de verdad cuenta, por supuesto- que se merece el lugar en el que está.

Claro que tener compañeros más que probados también ayuda: Jay Weinberg, ex Slipknot, castigó a su batería toda la noche; mientras el eterno Dean Pleasents y Ben Weinman, fundador de The Dillinger Escape Plan, revolearon distorsión y sus propias guitarras. Para sumar a la frenética velada, Weinman se trepó a unos caños del escenario para terminar en andas entre el público mientras la banda y el propio guitarrista seguían tocando.

La imagen final fue apoteótica: un escenario completamente desbordado con todo aquel que quisiese subirse al grito de "ST, ST" mientras Suicidal Tendencies extendía una pesadísima zapada de Pledge Your Allegiance. Un cierre a la altura del desarrollo de un recital que tuvo todo y en el que se entregó hasta la última gota de sudor.

