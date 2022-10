Omar Varela sobre Duki y Khea: "No volvería a trabajar con ellos nunca"

El productor argentino no dejó pregunta sin responder: cómo quedó el vínculo con los artistas con los que se peleó, cómo le afectan las críticas y en qué proyecto innovador se encuentra trabajando actualmente.

Considerado el "villano" de la escena urbana argentina por varios referentes, Omar Varela logró mantenerse firme ante las críticas que llegaron por doquier y con las que intentaron "bajarlo". Pese a los malos comentarios, el reconocido productor y DJ argentino no deja de volver éxito cada canción que produce y artistas que hoy están en la cresta de la ola, como Kaleb Di Masi, Wos o Dillom, lo eligen para trabajar juntos.

En pleno desarrollo de su nuevo paso en la industria, el productor charló en exclusiva con El Destape y no dejó pregunta sin responder, ni siquiera las que podrían considerarse más incómodas. Entre los muchos temas que no esquivó, Varela aseguró que no volvería a trabajar con los artistas que lo trataron de mentiroso y ladrón durante sus inicios con su sello, Mueva Records: "Ni aunque me pidan perdón".

El nuevo proyecto de Omar Varela

Lejos de cerrarse en el éxito que ya consiguió en los distintos ritmos que fue probando a lo largo de su joven pero agitada carrera, Omar Varela está cebado con su nuevo proyecto. "Lo lanzamos hace rato, pero ahora estamos encontrando una etiqueta para distinguirlo", contó el productor a El Destape. El género nuevo en el que está trabajando ya tiene nombre: UDM, Urban Dance Music.

- ¿A qué denominás UDM, exactamente?

- Engloba todo lo que sería música urbana latina en español, pero con beats de electrónica como de festival. Hace mucho tiempo estoy queriendo dar ese crossover. Siempre jugué con eso de mezclar la cumbia con la electrónica de festival y ver la posibilidad que suenen nuestras canciones en Europa. Ya hubo cruces del acento argentino sonando en Tomorrowland, por ejemplo.

El primer éxito del UDM también tiene nombre y estuvo durante un buen tiempo en el top 2 en Spotify de Italia, por ejemplo, y se trata de "Hace calor", la canción que hizo con Kaleb Di Masi. El objetivo de establecer el novedoso género está claro y así lo planea hacer el propio productor: "El proyecto se llama 'Omar algo anda mal' y vienen a ser las sesiones de UDM. Tienen como una parte de electrónica y con letras latinas".

Los artistas que lo sorprendieron

Con el privilegio de haber trabajado con buena parte de los más reconocidos referentes de la escena urbana argentina y latinoamericana, Omar Varela fue contundente a la hora de definir cuál fue el artista que más lo sorprendió. Se trata nada menos que de Kaleb Di Masi, que durante octubre realizará su primera gira europea con recitales en Italia, Inglaterra, España y Francia.

- ¿Qué fue lo que te sorprendió de Kaleb Di Masi?

- Es un loco. De las canciones para afuera ves su personalidad artística desarrollada, pero del estudio para adentro es una locura. Canta en los registros más altos, llega a la voz grave. Canta chacarera, rap, canción de amor. Nunca vi a nadie tan versátil.

Otro de los artistas que destacó fue Wos. Varela estuvo en la producción de la canción Culpa, de la que también participa Ricardo Mollo. Un día, Facundo Yalve (Evlay), lo llamó y le dijo: "Mañana te caigo con Wos, preparate unos beats". "Un año antes yo había preparado 30 beats con un amigo mío que era guitarrista cordobés y uno de esos beats le encantó, que es el actual de Culpa. Arrancaba con la guitarra y se volvía trap. Me dijo de hacerlo medio funky carioca, brasilero, chacarera. Wos tiró un freestyle arriba que le salió casi toda la letra en la primera toma. Fue una locura, nunca había visto algo así. Es la misma letra que quedó después. Con la maqueta se metió Mollo y ahí ya fue una locura", reveló Varela a este medio.

La pelea con Duki y Khea

El género urbano empezó a pegar fuerte en Argentina en el 2017 con las apariciones de artistas como Cazzu, Paulo Londra, Duki y Khea, entre muchos otros. Uno de los puntos en común que tuvieron la mayoría de esa primera oleada de músicos fue que se asociaron al sello Mueva Records de Omar Varela, productor de buena parte de esa explosión fundacional.

Pero el éxito trajo problemas y varios artistas apuntaron contra Varela, a quien acusaron de estafador por quedarse con los derechos de canciones que no le pertenecían en su totalidad. "Yo me separé de Omar Varela porque se zarpó, nos forreó a todos los pibes que laburábamos con él en Mueva Records y en vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salió mal la jugada", afirmó Duki en ese sentido en una charla con Grego Rosello. Khea también se encargó de denunciar lo que le pasó al trabajar con Varela a través de sus redes sociales.

En una entrevista posterior junto a Bruno Podestá, Varela aseguró que tenía la "consciencia limpia" y que hay gente "que se llena la boca" hablando cosas que no son ciertas. Ahora, en diálogo con El Destape afirmó: "A mí no me van a doblar. El tema es que la gente elige a quién creerle y a quién no. Ellos no tiene pruebas de nada, yo sí. Sin embargo, hoy en día sigo en el mismo lugar. Nadie me canceló ni bajó, sigo teniendo shows, la gente entiende. No es tonta, que le podés hacer creer lo que sea".

- Pasó mucho tiempo de tu pelea con Duki y Khea, ¿trabajarías con ellos nuevamente?

- No volvería a laburar con ellos nunca, ni aunque me pidan perdón. Es la realidad. No solo que ya está desgastada la relación y, como te dije, en el estudio es importante la química. Si hay malos pensamientos y toda una historia por detrás es muy raro que pueda volver a darse esa química. Te metés al estudio y hay un clima de malestar horrible, que te querés ir. Me ha pasado y es un garrón.

- ¿Te lo pide tu público?

- La gente tal vez espera que haya una reconciliación y que vuelvan a hacer el nuevo remix de no se qué, pero lamentablemente la vida es así. Hay veces que es un momento y no se replica por más que quieras que vuelva a hacerse.

- ¿Cómo te afectaron las críticas?

- El problema es cuando no hablan de vos. Cuando nadie habla de vos, ahí preocupate. Cuando están hablando mal o bien de vos significa que hablan de vos. Cómo te afecta psíquicamente, uno tiene que canalizarlo en la música. Yo lo uso todo. Cuando estoy mal veo de hacer una canción triste, o a veces hago una canción épica o alegre para alegrarme. La música es lo más puro y existe para eso.