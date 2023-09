Nueva venta de entradas para Roger Waters en Argentina: cómo comprar, precios y dónde

El artista volverá a nuestro país y debido a su éxito se abrió una nueva venta de entradas. Cómo obtener las entradas para este concierto.

Debido al éxito en ventas en el retorno de Roger Waters a la Argentina se han liberado algunos tickets para los fanáticos que no alcanzaron a comprar sus ingresos. Cómo comprar la nueva tandas de entradas para el recital.

En últimas horas se incorporó una nueva platea tras la ampliación de las localidades en el estadio Monumental en el barrio porteño de Núñez. Debido a esta situación, la producción del concierto de Roger Waters entregó una buena noticia para aquellos fanáticos que no pudieron adquirir sus entradas, por lo que no podrán perderse esta oportunidad.

El icónico cofundador de Pink Floyd volverá al país en el marco de su gira despedida “This Is Not a Drill”, en la que hará un repaso por la música de la era dorada de Pink Floyd y su material solista en dos eventos que se estarán realizando el próximo 21 y 22 de noviembre.

Entradas Roger Waters: precio y dónde comprarlas para su show en Argentina

Ya se encuentran disponibles las nuevas entradas para asistir a un imperdible show que está dentro del marco de su tour "This Is Not a Drill", evento que se realizará en River el próximo 21 y 22 de noviembre. Además se confirmó que los clientes de Santander American Express podrán adquirir sus tickets con seis cuotas sin interés.

Será un evento que volverá a marcar la historia de uno de los artistas que más seguidores ha convocado en nuestro país. Por eso, las expectativas son altas y están vinculadas con una despedida en un recital en el cual sus fanáticos podrán disfrutar de sus mejores temas musicales.

¿Cómo puedo adquirir las entradas para Roger Waters en Argentina?

Los ingresos los vas a poder adquirir a través del portal All Access, que está a cargo de la preventa para ser parte de una noche histórica, en lo que será uno de los eventos más importantes de uno de los íconos más influyentes del rock, quien dirá adiós en esta gira.

¿Cuáles son los precios y ubicaciones?

Campo Delantero: $55.000 + S/C.

$55.000 + S/C. Campo General: $23.000 + S/C.

$23.000 + S/C. Platea Preferencial: $56.000 + S/C.

$56.000 + S/C. Platea Alta: $36.000 + S/C.

$36.000 + S/C. Platea Media Sivori: $40.000 + S/C.

$40.000 + S/C. Platea Alta Sivori: $19.900 + S/C.

¿Quién es Roger Waters?

Fue el cofundador de Pink Floyd, una agrupación que marcó su rumbo musical y que goza del reconocimiento como leyenda debido a sus brillantes participaciones. Luego de su exitoso recorrido con la banda decidió continuar con su carrera como solista, en un camino en el cual ha realizado temas inspiradores para sus seguidores en todo el mundo, quienes sin duda lo siguen respaldando. En nuestro país, Waters logró generar gran repercusión tras tener agotadas la mayoría de los ingresos en su retorno a la Argentina.