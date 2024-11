Noreh por primera vez en Argentina: "Siento que mi música expresa la cultura venezolana".

Noreh, el talentoso cantautor y productor venezolano que continúa impactando en la escena musical con su originalidad y profundidad emocional, hoy marca un hito en su carrera con el lanzamiento de “Tráiler”, su primer sencillo con el sello 5020 Records. Esta balada no solo refleja su habilidad para capturar temas universales en un estilo propio, sino que además introduce el subgénero que él mismo denominó “baladas tatuadas”.

En diálogo con El Destape, el cantautor, habló de su primera experiencia recorriendo las calles de Buenos Aires, sus expectativas para el concierto que brindará en el ND Teatro el 8 de noviembre, su nuevo single y dio detalles del próximo disco que sacará a la luz en 2025.

¿Esta es tu primera vez en Argentina? ¿Qué cosas conocías previamente?

-Nunca había venido para nada, realmente. Sí me ha influenciado muchísimo la música de acá, el cine, las series... Soy muy fanático de las películas y me gustaba mucho El secreto de sus ojos. Todo lo que hace Ricardo Darín me gusta. También hay una película argentina que me encanta, Mi obra maestra, sobre un pintor; está en Netflix y es súper cool. En serio, me la he visto como tres veces. Más allá de eso, también la música, Gardel y Mercedes Sosa fueron de mis primeros referentes. Ayer estuvimos con un cantante de tango que se llama Tomy Lago, que tiene un tono de voz increíble. Me gustó mucho porque en Argentina no hay muchos artistas jóvenes haciendo tango, y eso me encantó. Me sentí identificado porque yo canto boleros y baladas en Venezuela.

¿En qué te inspiraste para tu nuevo sencillo "Trailer"?

-Creo que todos tenemos una señal de cómo somos como personas, que depende de lo que hemos vivido. Muchas veces eso nos define. Yo suelo hacer canciones de amor o despecho, y esta es un poco de ambas. No suelo hablar de echarle la culpa a la otra persona. Siempre trato de ver qué fallas puedo tener yo. Esta canción la empecé a crear en un live de Instagram, tipo una de la mañana, escribiendo y cantando. La primera muestra de la canción la tengo desde el 23 de abril.

¿Esta canción va a formar parte de algún próximo lanzamiento?

-Sí, va a formar parte de un disco que estoy construyendo. De hecho, hay alusiones al mundo del cine en el disco. Me gusta el anime también, y todo eso se mezcla en este proyecto.

Me llamó la atención que decís que tus canciones son “baladas tatuadas” ¿Cómo te surge ese concepto?

- A veces mi música es una salsa, a veces un bolero o una balada. Para definirlo, pensé en “baladas tatuadas”, porque todos somos lienzos en blanco cuando nacemos y nos vamos llenando de recuerdos. Creo canciones influenciadas por arte de distintas épocas y personas. Aunque estoy tatuado y tengo una estética rockera, mi música es romántica, y eso genera un contraste.

Acá en Argentina hay muchos venezolanos, y es lindo para ellos recibir artistas como vos ¿Cómo vivís esa experiencia?

-Me gusta mucho, porque yo crecí toda mi vida en Venezuela y recién hace unos meses salí. Siento que mi música expresa la cultura venezolana y eso conecta con la gente. A diferencia de hace años, ahora hay más variedad en la música de Venezuela. Es importante para mí representar esa diversidad.

¿Cómo te estás preparando para tu show el 8 de noviembre en el ND Teatro?

-Estoy muy emocionado porque es la primera vez que canto acá. Voy a hacer una prueba de sonido en el teatro, que me dijeron que es hermoso. Me gusta que el espacio sea artístico de por sí y que la gente disfrute del lugar tanto como del show. Va a durar alrededor de una hora y media, con casi 20 canciones, incluyendo algunas que no han salido. Me gusta interactuar mucho con la gente y que sea una experiencia más allá de cantar. También voy a sorprender con alguna canción clásica de la Argentina.

¿Cuándo crees que saldrá tu próximo disco?

-Estamos pensando en lanzarlo entre febrero y marzo del año que viene. La temática tiene mucha conexión con el cine, y queremos darle una forma audiovisual también. Estoy muy influenciado por discos como Calambre de Nathy Peluso o El madrileño de C. Tangana, así que va a tener un toque especial.