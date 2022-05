Nonpalidece se presenta en Obras después de 16 años: "Es tiempo de cosecha"

La mítica banda de reggae tiene previsto una función para este sábado por la noche. Los detalles en la entrevista.

Nonpalidece está en plena preparación de su show donde va a presentar por primera vez su nuevo disco homónimo. En diálogo con El Destape, el cantante Néstor Ramljak opinó lo que significó su grabación, cómo es la actualidad de la banda y algunos detalles respecto al concierto de este sábado por la noche.

"Es un show importante y siento que para nosotros es significativo porque tiene mucha historia el lugar", expresó. Hacía siete años que el mítico grupo de reggae no lanzaba un álbum y después de 16 años, vuelven al teatro Obras, por lo que agregó: "Sacábamos cuentas que posiblemente fue el primer lugar donde todos fuimos a ver una banda internacional. Creería que para cualquier banda es importante".

Sobre la antesala del espectáculo musical manifestó cómo están manejándolo: "Ensayando mucho, definiendo los invitados, y ensayar no es traduce en estar en la sala in situ tocando, sino que se termina transformando en charlas largas, compartiendo algo para tomar, generar la manija, hay expectativa. Vamos a trabajar con pantallas que no es algo que hacemos habitualmente, con una puesta de luces, y esa previa tiene que ver con vivirlo conscientemente con alegría", subrayó.

Además dijo que para generar la "manija" escribe algunos mensajes alentadores en el grupo de Whatsapp que tienen: "Se cagan de risa, hay un buen clima, nos unió y nos puso de buen humor, nos refrescó la salida del disco", destacó. Los artistas invitados del disco son Juanchi Baleirón de Los Pericos y el rapero Stuart, quienes lamentablemente no pueden estar el día del show.

"Estamos en tiempo de cosecha. Cumplimos 25 años ininterrumpidos en septiembre del año pasado, grabamos un disco en plena pandemia que fue un desafío porque lo hicimos de manera diferente, lo cual dio testimonio a nuestra resiliencia en vez de quedarnos como una banda desactualizada, y lo logramos", sostuvo el líder y cantante de Nonpa.

Al mismo tiempo celebró que uno de los temas del nuevo disco sea la apertura del programa Todo Pasa conducido por Matías Martin a través de Urban Play 104.3. "Todas estas cosas son como recompensas, por eso digo que estamos en tiempo de cosecha", resaltó, y recordó las épocas de sus inicios y cómo tuvieron que lidiar con el "ninguneo de los medios": "Transitamos un under muy despiadado en los 90, que las bandas tenían que tener 10 o 15 años de sometimiento underground y recién ahí te dan bola", sostuvo.

La banda cumplió 25 años de vida y en ese contexto expresó qué siente al enterarse de gente que no sabe que están hace mucho tiempo: "Significa que hay que sacarle provecho, no estamos cerca de nuestro techo, hay mucha gente a la cual llegar. Entonces por ese camino vamos", precisó Néstor.

Qué significó sacar un disco después de siete años

Desde el año 2013 que no lanzaban producciones puestas en un álbum y sobre este tema admitió que "fue raro, hacía mucho tiempo no sacábamos. Si bien hicimos algunos singles y colaboraciones, nosotros sacábamos discos cada tres años y tenían diez, doce canciones".

De hecho, se replantearon la idea de seguir sacando material para ver "si valía la pena y si la gente lo consumiría o no. Y dijimos que nos corramos un poco de eso y tratemos de equilibrar con qué nos gustaría a nosotros también",

La "genuidad" que conserva la banda

Néstor Ramljak aseguró que "no fue algo nuevo para nosotros hacer un disco, pero también nos ayudó a reencontrarnos en ese proceso creativo porque aprendés a ceder". Al respecto, describió una particularidad de la banda que, según relató, justifica el porqué están donde están: "Seguir conservando esta genuidad creo que está bien, nos pone en el lugar en el que estamos. A fin de cuentas estamos donde estamos por ser genuinos, querer cambiar ahora y pegar un volantazo...", dijo.

Su opinión sobre la industria musical argentina

En plena producción del disco se replantearon qué consumiría la gente que los sigue y en ese sentido manifestó sus sensaciones al respecto de la música nacional. "Creo que la industria cambió muchísimo, nos adaptamos al formato del single, la era digital, nosotros somos un proyecto autogestivo independiente y nos potencia que cada lanzamiento sea global. Nos potencia que la industria haya mutado", aseguró el cantante.

Por otra parte, habló de "lo malo" de todo esto y recalcó: "Todo tiene un carácter descartable, todo pasa muy rápido y no tiene la atención que debería tener. Antes los discos eran más conceptuales, de repente sacaste un tema en abril y en noviembre es viejísimo, eso me da un poco de pena".

Cuándo tocan, a qué hora y cómo adquirir las entradas

El líder de Nonpalidece deslizó algunos detalles a tener en cuenta para el show: "Calzado cómodo, ropa holgada. Tocamos mucho, vengan bien predispuestos a cantar y bailar. Esa energía ya se ve por los comentarios que se vienen generando a través de distintos posteos. Es una lista larga, además de tocar el disco entero vamos a tener tiempo de los clásicos, y va a haber sorpresas con los invitados que están previstos", aseguró.

El concierto será este sábado 14 en Obras y está pautado para las 20 horas. Aquellas personas interesadas en ir deben comprar las entradas en el sitio web www.livepass.com.ar. "Somos unos bendecidos y privilegiados de poder trabajar de lo que amamos. Queremos contagiar todo esto y que la gente la pase bien", cerró.