Nadie podía creerlo: Luis Miguel quebró en llanto en pleno show en Argentina y se supo qué pasó

El cantante mexicano se mostró notablemente conmovido en pleno show en el Campo Argentino de Polo.

Luis Miguel es, sin dudas, uno de los históricos cantantes que conquistó Latinoamérica y Argentina es uno de los países donde más impactaron sus canciones. En medio de su frenética llegada al país para brindar recitales en el Campo Argentino de Polo, el artista se vio notablemente conmovido en una de las recientes funciones y se pudo saber por qué rompió en llanto en el escenario, motivo por el cual hubo múltiples reacciones en el mundo de la música.

En la noche del miércoles 18 de diciembre, Luis Miguel llevó adelante el último show en Argentina de los dos que brindó en el Campo Argentino de Polo. "El Sol de México" también se presentó el miérceoles 17 y decidió cerrar su gira internacional en el país, lo que generó furor en los fanáticos.

En un momento del recital del miércoles 18, el cantante frenó todo y escuchó lo que tenía para decir su público con una sonrisa de oreja a oreja. Al grito de "olé olé olé, Luismi, Luismi", la gente lo ovacionó y el cantante mexicano no podía creer lo que estaba escuchando. De hecho, buscó complicidad con sus músicos, quienes se encontraban detrás suyo.

"¡Luis Miguel, Luis Miguel!", fue otro de los cánticos de las y los fanáticos, lo que terminó de conmover al artista y quebró en llanto. Luego de este momento, comenzó a agitar los brazos de abajo hacia arriba para estar en sintonía con la euforia del público y luego continuó con lo que restaba del show.

Una nueva tragedia golpea a Luis Miguel en Argentina: "No es la primera vez"

Luis Miguel se encuentra en Argentina para despedir el año en dos fechas en el Campo Argentino de Polo y Luis Ventura, el periodista de espectáculos que más sabe sobre la intimidad del cantante, hizo una reveladora declaración sobre la vida del "Sol de México". La nueva información de Ventura sobre el paradero de Marcela Basteri, la madre "desaparecida" de Luis Miguel.

La revelación se dio en A la Tarde (América TV) cuando Karina Mazzocco le cedió la palabra a Ventura y este disparó: "Luis Miguel desapareció unas horas el domingo para el lunes, horario de la madrugada. Fue al psiquiátrico, al Moyano, y, habitualmente y como siempre hace, visitó a Marcela Basteri que se encuentra ahí. Esto es información que nadie va a querer corroborar".

"Yo voy a decir algo y seguramente me van a trata de loco, pero no es la primera vez que Luis Miguel va a ver a su madre. Ha venido en muchas oportunidades a la Argentina usando peluca, anteojos, parando en lugares no previsibles, y hace lo que tiene que hacer", agregó Luis Ventura causando impacto entre sus compañeros de equipo en A la Tarde.

Por otro lado, el periodista de espectáculos brindó algunos detalles sobre el estado de salud en el que se encuentra la mujer que supuestamente sería la madre de Luis Miguel y remarcó: "A medida que pasa el tiempo, en un establecimiento como el que se encuentra, la evolución es lenta pero va mejorando tiempo a tiempo (...) Es una paciente que está internada hace más de 10 años, que no responde a su nombre original".