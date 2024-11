Nadie lo sabía: se supo cuál es el secreto mejor guardado de Raúl Lavié a sus 87 años

Raúl Lavié y un secreto inesperado que salió a la luz a sus 87 años de vida.

Raúl Lavié es uno de los cantantes de tango más influyentes de la música argentina y viene teniendo un 2024 con una vorágine intensa de actividades con lanzamientos de canciones y shows programados a sus 87 años de vida. En este contexto, se filtró un dato inesperado sobre su vida privada que no tiene nada que ver con su labor artística e impactó de lleno en el ambiente de la cultura.

El mundo de la música argentina tiene a un sinfín de referentes en sus distintos géneros que enriquecieron a la cultura nacional. Uno de ellos es Raúl Lavié, que con su imponente voz tanguera cautivó a su público y se convirtió en uno de los más queridos por el público y sus colegas. Como suele suceder en estos ámbitos, cada artista tiene su secreto guardado y es el caso del cantante de 87 años.

Al cantante se lo conoce comúnmente como Raúl Lavié, pero ese no es su verdadero nombre, lo que causó gran sorpresa en el mundo del tango. El nombre real del artista es Raúl Alberto Peralta, dato que pocas personas conocían y cuya historia se remonta a cuando tenía 18 años. "Cuando debuto con mi programa, que me presentaba Antonio Carrizo, ellos fueron quienes me bautizaron Lavié", relató poco tiempo atrás cuando fue invitado al programa de Mirtha Legrand.

"Como una derivación de 'la voz', porque tiempo atrás habían contratado como artista a un cantante que tenía una voz bastante impotante, yo no lo escuché nunca. Y se lamentaba Antonio Carrizo y decía 'si hubiera alguien que tuviera una voz así, qué bárbaro'. Y aparecí yo", recordó el también actor en el ciclo de El Trece. Otro dato que se vincula con el nombre es que se llama igual que su papá: Raúl.

El tango quedó atónito por lo que se animó a decir Raúl Lavié de Fito Páez: "No entendí nunca"

Raúl Lavié es unas de las voces prestigiosas de la música argentina y a lo largo de su extensa trayectoria, se involucró mucho en el género del tango. El cantante de 87 años sigue vigente en el ambiente y hace poco tiempo brindó una entrevista que resonó por lo que dijo de un histórico del rock nacional como Fito Páez.

Hace pocos días, el cantante dialogó con La Nación y profundizó sobre distintos temas vinculados a su carrera artística y el desarrollo de la música en general. "Una de las cosas que más me aplauden es una balada que no es de acá: A mi manera. O sea que mi espectáculo tiene que ver con nuestras raíces y con las mías. Tiene folklore y también la música que nos ha dado una identidad, toda la música argentina y también la influencia de los inmigrantes que llegaron y armaron la base para desarrollar nuestros grandes poetas", expresó Lavié haciendo un análisis de las influencias en el país.

En este sentido, expresó que no se considera un tanguero y si un tanguista, por lo que profundizó al respecto de este enfoque que lo marcó en su carrera haciendo un comentario sorpresivo sobre Fito Páez. "Creo que para la canción y también para la vida normal, uno debe pronunciar bien las palabras para que se entienda. Cuando escucho las cosas que tengo grabadas se entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo y eso es fundamental en la canción. Yo grabé un tema de Fito Páez en un momento, que se llama Un vestido y un amor. Y la verdad es que a él no le entendí nunca lo que decía, como a muchos. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, no entendí nunca", lanzó.

"Entonces tuve que buscar de qué se trataba la letra. Yo creo que quien escucha una canción debe saber lo que se está cantando, que es fundamental. Esa es una de mis exigencias; no tanto saber a qué género pertenezco", explicó el cantante de 87 años. En última instancia, dejó en claro que el tango "es diferente a través de los tiempos" y concluyó: "Cada década tuvo su estilo. Va acorde con los cambios de época y con los paisajes inclusive, y los sonidos de los que se nutre el compositor".