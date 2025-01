"Muy difícil": La Sole se animó a contar la complicación que vivió en pleno recital

La Sole contó lo que vivió en un reciente recital en Mendoza.

Soledad Pastorutti dio una entrevista minutos después de uno de sus recitales en un festival y contó todo lo que vivió en el show. Entre sus declaraciones, la artista oriunda de Arequito enfatizó en un aspecto del encuentro con su público que le resultó algo dificultoso, aunque aclaró que salió airosa del momento.

La voz de canciones como Tren del Cielo y Adonde Vayas se presentó en el XXI Encuentro de las Naciones, en la ciudad de Junín, Mendoza. En su descargo, Soledad enfatizó en la gran cantidad de gente que había cuando cuando ella estaba en el escenario y, si bien habla de su gran poder de convocatoria, reconoció por qué a veces es más difíciles dar recitales multitudinarios.

"Hay tanta gente que no alcanzás a conectar con los que están en el fondo. Es muy difícil, decí que hay un sonido y una técnica espectacular, un escenario gigante", comentó Pastorutti en sus declaraciones. Y sumó: "Entonces siento que para llegar allá lejos hay que dar más todavía, así que me voy contenta y porque conectar cuando hay mucha gente se hace un poquito más complejo y creo que salió todo bien. Una hermosa noche, así que bárbaro, todo de 10".

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La Sole, en vivo.

La Sole recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".

El mensaje de Navidad de La Sole a sus fans

La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para desearle una feliz Navidad a todos y dejó un mensaje profundo y sentido, en el que también recordó a aquellas personas que ya no están en la mesa navideña. "Mi navidad tiene muchas estrellas, es una época que me encanta porque siento que puedo renacer en lo más profundo de mi corazón, en honor a los que ya no están, por los que están presentes, por toda la gente que amamos, les deseo una muy feliz navidad, muchas gracias por acompañarme siempre, chin-chin, y a ustedes y a todos nosotros", apuntó la cantante.