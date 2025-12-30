El folklore está de luto por la partida de José Roberto Ibarra.

La radio misionera perdió a una de sus voces más representativas con la muerte de José Roberto Ibarra, comunicador comprometido con la difusión del folklore y las costumbres de la región. Su trayectoria estuvo marcada por una defensa constante de la identidad cultural de Misiones y por un profundo vínculo con su comunidad.

Miembro activo de la Asociación Misionera de Difusores de Folclore (AMIDIF), Ibarra construyó a lo largo de los años un espacio propio en el éter con Mate y Folklore, un programa que funcionó como punto de encuentro para la memoria musical de Misiones. Desde FM 89.3 Santa María de las Misiones, su presencia se distinguía no solo por la selección musical, sino por una manera cercana de comunicar, atravesada por el respeto, el recuerdo y el amor por las raíces.

Lejos del micrófono, Roberto era parte del paisaje cotidiano. En Ferretería Centro, donde atendía al público, supo combinar la charla técnica con historias, canciones y referencias a los grandes autores del cancionero popular. Para muchos, ese trato cálido y sencillo hacía que una visita al local terminara siendo una pausa amable en medio de la rutina.

La noticia de su partida generó un profundo pesar en la AMIDIF y en referentes del folclore como Los Tres del Río, que lo despidieron como a un compañero de camino. Su ausencia se siente en las radios de la provincia y, sobre todo, en los hogares misioneros donde su voz acompañó durante años como una presencia familiar más.

