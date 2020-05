Murió de un derrame cerebral la cantante Millie Small: La voz detrás del hit "Lollipop"

La jamaiquina Millie Small, poco conocida por su nombre pero sí como la intérprete original del inoxidable hit “My boy lollipop” que en la Argentina tuvo su versión a cargo de Viuda e Hijas de Roque Enroll, murió en Londres a los 73 años. El deceso de Small a causa de un derrame cerebral fue informada a los medios europeos por Chris Blackwell, fundador del sello Island Records y quien llevó a la intérprete de Jamaica a Inglaterra en 1963.

“My boy lollipop, escrita por Robert Spencer del grupo The Cadillacs, es considerada la canción más popular y referencial del género ska desde su aparición en los 60, tema que en la Argentina tuvo una enorme repercusión local bajo el título de “Lollipop” con que Viuda e Hijas abrió su segundo álbum “Ciudad catrúnica”, de 1985.

La pieza, devenida en icono pop, atravesó el tiempo y también se escuchó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En tanto, la vida artística de Small continuó entre ambos países, pero ya en los ochenta se alejó de la industria musical para dedicarse a su familia.

Small comenzó su carrera musical con doce años, al ganar un concurso de talentos en Montego Bay. Poco después ya estaba grabando discos en el mítico Studio One de Kingston, y entonces fue cuando la descubrió Blackwell. La canción "My boy lollipop", escrita por Robert Spencer del grupo The Cadillacs, es considerada como el equivalente en ska al "Heartbreak Hotel" de Elvis o el "God save the Queen" de los Sex Pistols, según el historiador musical Laurence Cane-Honeysett.