Morrissey regresa a Buenos Aires con entradas agotadas

Morrissey celebra sus 40 años en la música con un imperdible show en el Movistar Arena. El cantante británico, antiguo líder de The Smiths, volverá a la Argentina tras su última visita en el 2018.

Morrissey regresará a la Argentina el próximo sábado 23 de septiembre con un concierto en el Movistar Arena que ya tiene entradas agotadas. El legendario cantante británico volverá al país para brindar lo que promete ser un imperdible show ante más de 15 mil personas en el nuevo estadio de Villa Crespo.

El líder de The Smiths comenzó una exitosa carrera solista en 1988 cuando la banda británica se separó luego de cinco años en los que lograron convertirse en uno de los grupos más influyentes de la escena musical no solo de Gran Bretaña sino de todo el planeta. Considerada como la banda más importante de la escena alternativa británica de los 80, The Smiths se caracterizó por la versatilidad vocal de Morrissey, sus letras y la particular guitarra de Johnny Marr, los dos fundadores del grupo en 1982.

Fue el propio Marr quien abandonó The Smiths en 1987 por desacuerdos con el resto del grupo y desde entonces han desechado la posibilidad de reunirse en más de una oportunidad. Pero los fanáticos de Morrissey tienen motivos para festejar, ya que el cantante regresará a la Argentina el próximo 23 de septiembre con un show en el Movistar Arena para el que ya tiene colgado el cartel de "localidades agotadas".

El artista británico festejará sus 40 años en la música con el público argentino y latinoamericano en una gira que lo traerá a esta región entre septiembre y octubre del 2023. Como adelanta con el nombre del tour, Morrissey planea hacer un recorrido por su carrera en el ambiente con canciones que van desde sus tiempos en The Smiths hasta lo más reciente de su trabajo solista.

Morrissey se destacó durante toda su carrera por su estilo vocal y su distintivo contenido debido a que sus temas musicales hablan sobre el aislamiento emocional, el anhelo sexual, la autodegradación y el humor negro. Cabe recordar que su última presentación en Argentina fue en el 2018, cuando presentó su disco “Low In High School”.

Nafta anunció su primer Luna Park y presenta su nuevo álbum: cuándo es y cómo sacar las entradas

NAFTA, una de las bandas precursoras del soul argentino, anuncia el show más grande de su carrera en el Estadio Luna Park, el viernes 3 de noviembre. Esto significa un hito en su historia, siendo su presentación más importante hasta el momento, en donde estarán presentando las canciones de su nuevo álbum “NAFTA II”.

La banda girará por todo el país durante agosto y septiembre con presentaciones en La Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Neuquén, Bahía Blanca y Mar Del Plata, para luego culminar su tour en el mítico estadio de Buenos Aires con un show groovero y sensorial, en donde repasarán canciones de su debut homónimo y presentarán las nuevas pistas que conforman su más reciente material, “NAFTA II”. Escuchá el nuevo álbum de Nafta aquí.

Entradas para Nafta en el Luna Park: cómo conseguirlas

Las entradas para ir a ver a Nafta al Luna Park se pueden conseguir a través de Ticket Portal. Los precios van desde los 5 mil hasta los 12 mil pesos.