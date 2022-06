Marilina Bertoldi presentó el video de su canción "Sushi en Lata"

La reconocida cantante argentina de rock presentó el nuevo videoclip grabado en formato documental en Estados Unidos.

Marilina Bertoldi presentó el videoclip de "Sushi en Lata" , la canción Pop de su cuarto disco de estudio "Mojigata". Según contó la reconocida cantante argentina de rock sobre este lanzamiento, ella aprovechó un viaje a Seattlepara tocar en KEXP, en donde Marilina, Miche y Barbi Recanati filmaron esa frescura de un material a modo documental para transmitir mejor el mensaje.

"Sushi en lata" de Marilina Bertoldi

"Algo tiene EEUU que nos vendieron miles de veces en películas, series y otros formatos y que en cada esquina sentís que estas en un set de filmación. Es por eso que decidimos recorrer sin un destino específico, improvisando cosas, aprovechando cada cosa que la ciudad nos regalaba", planteó Marilina sobre el lanzamiento.

El video de Sushi en Lata fue lanzado días antes del debut de Marilina Bertoldi en el Luna Park. La cantante de rock se presentará el próximo domingo 19 de junio y aún quedan algunas entradas disponibles a través de Ticket Portal. Con respecto al show que brindará, Bertoldi aprovechará las intensidades y climas que se gestan como una respuesta al público y lo que está sucediendo en el momento. "Es música viva en vivo", afirman desde su equipo.

Letra de Sushi en Lata

una especie de hambre me atraviesa

no soy mala, el alcohol me alienta

me topé con tu veneno en venta

uh se cae, a nadie le interesa



no me mires si no te hago gracia

seré tu castigo mientras seas un garca

como un sushi en lata

lo que tengo para vos



no es amor



cada vez que te vas mi mente hace una fiesta

todos invitados tengo tres hieleras nuevas

me han pedido que me calme y ya se sabe que lo tengo para rato

ya empecé a perder la cuenta

no me espantas nada de nada

se te ve cansado de tanto hacer drama

ser el centro siempre viene con su karma

lo que tengo para vos



no es amor