Malena Villa presentó sus dos EP "Ni tan Bien" y "Ni tan Mal": "Son completamente opuestos"

La joven artista habló con El Destape sobre el lanzamiento de dos EP que muestran, por un lado, su faceta más sociable y por otro, su faceta más nostálgica y melancólica en soledad.

Después de un año de su disco "Negación" y de algunas trabas en cuanto a lo creativo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, Malena Villa volvió a sacar música y nos inundó con nuevo material. "No quiero estar tan sola", admite la cantante en uno de sus temas de "Ni tan Bien", su primer EP en el que se anima a las colaboraciones. Ángela Torres, Axel Fiks, Lara 91k y Santiago Motorizado le cumplen su deseo y se suman a su proyecto con canciones que se adaptan perfectamente al sonido de cada uno de los artistas.

Ahora, Malena lanza "Ni tan Mal", su antítesis del primer EP, en el que muestra su talento sin compañía, sola, siempre atravesando géneros y estilos diferentes pero manteniéndose en el marco del pop.

Ni tan Bien

-Sobre "Ni tan Bien", la elección de los feats para cada tema la tenías muy visualizada en tu cabeza, ¿Cómo fue esa selección?

- Fuimos haciendo las canciones y se fue dando paulatinamente. Por ejemplo, la canción con Axel Fiks "Hoy que hacés?" la hicimos y, al momento de hacer la producción, nos dimos cuenta que el sonido era muy para él. "Llamemos a Axel", dijimos. Y así fue con todos. "Che este tema es re Angelita, llamemoslá". Por alguna razón, todos estuvieron adentro. Yo creo que tiene que ver con que los sonidos que buscamos para cada tema eran muy de cada artista. Ponele, el de Santi Motorizado le agregamos unas guitarras medio Él Mato un Policía Motorizado. Tratamos de seducir a cada uno con su propio sonido sabiendo que el tema les iba a gustar.

-¿Por qué decidiste que la experiencia de mirar el videoclip sea diferente a escuchar el EP "Ni tan Bien" completo?

-Tampoco podíamos hacer un video de 15 minutos y fue sobre todo idea del director el recortar los temas. Hacer una intro que era "Sola" y una outro que es el tema con Santi Motorizado. No queríamos tirar toda la carne a la parrilla. Todo el diseño sonoro que se hizo para el cortometraje fue pensado específicamente para eso. Incluso los temas están ordenados distinto.

-¿No querías que sea lo "habitual" de hacer un video para cada tema?

-Mi manager me quería matar. "¿No queres sacar singles?", me decía, porque lo mejor estratégicamente es ir sacando uno por uno. Pero yo quería sacar todo junto y con el director queríamos un video que tuviera todas las canciones y un hilo conductor. A raíz de eso, adaptamos la música a esta experiencia audiovisual.

-¿Qué onda ese amague que haces en el videoclip que Santi Motorizado aparece pero no canta?

-Santi no es muy amigo de lo de actuar y me lo manifestó muchas veces. Me dijo "yo no te quiero dejar en banda, quiero estar" y lo entendí perfectamente así que pensamos de qué forma podía participar. Incluso me decía "a mi me re gustaría tener facilidad con la cámara" y uno no se da cuenta. Yo lo tengo muy internalizado pero porque actúo y para mí es algo natural pero hay gente que no.

Ni tan Mal

-¿Ni tan Mal es una antítesis de Ni tan Bien o por qué son dos EP distintos?

- Son cosas completamente opuestas. Todo empezó porque empecé a trabajar con "Ni tan Mal" desde el principio, todo como un concepto ligado. Sonoramente empezaron a aparecer las canciones de "Ni tan Bien" y no tenían nada que ver. Entendí que eran dos conceptos distintos: uno con mi sonido acompañada y en lo social y el otro mi sonido sola, más nostálgico y melancólico.

-Soles hablar mucho de la soledad en tus composiciones, ¿Cómo te llevas con eso?

La disfruto y la padezco. Soy un ser sociable, me gusta salir, ver amigos, la pandemia para mí fue bastante trágica. A la vez me gusta mi momento del día de estar sola, completamente, y para componer siempre lo necesito.

-En la cuarentena te costó mucho la creatividad por la falta de estímulos, ¿Qué te sacó de eso?

-La cuarentena empezó y yo sacaba un disco. Pero desde que terminé de componer y masterizar mi primer disco "La Negación", hasta que salió en julio de plena cuarentena, yo no pude volver a componer. Supongo por no tener experiencia y creatividad. Cuando salió a la luz el disco, pude volver a hacer música. Desde que terminé ambos EP no compuse más nada. Después te cuento.