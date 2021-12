Lucy Patané: "Rosario Bléfari era más que una rockera en escena, era una poeta"

La guitarrista y compositora Lucy Patané habló con 3D (El Destape Radio) sobre su nuevo vinilo con los singles Nevada y La del avión y recordó a Rosario Bléfari.

La artista Lucy Patané pasó por 3D (El Destape Radio), programa conducido por Alejandro Lingenti y Moira Memma, y se refirió a su nuevo vinilo que tiene como protagonistas los singles Nevada y La del avión. Además, compartió su recuerdo y lo que significó Rosario Bléfari para su inspiración personal y artística.

Lucy fue co-fundadora de Las Taradas y La Cosa Mostra entre otras bandas referentes y vanguardistas de la escena independiente argentina. Además, produjo más de 30 discos y bandas sonoras para cine y televisión. Ganó el Premio Gardel 2020 a "Mejor Disco de Rock Alternativo" por su álbum homónimo del 2019.

"La del Avión es una canción que surge a partir de una residencia artística que hice en Brasil en donde conocí a otras pibas músicas de otros países de Latinoamérica. Habla de cuando una se enamora de una cultura a la cual no pertenece", repasó Lucy. Y detalló:"Cuando estás de viaje tenes que hacer muy buen equipo con vos mismo, tenes que poner lo mejorcito, sos vos y nadie más, y está bueno ver como uno en ese estado de viaje está mucho más abierto a recibir un montón de cosas, personas, música".

"Nevada habla un poco de un vínculo con mucha velocidad. Ir a mucha velocidad sin casco tiene una adrenalina placentera pero también tiene el vértigo de saber que si la pifiaste podés terminar muy mal. La canción pone en duda si la otra persona está viendo eso", contó, sobre la canción que fue grabada con más de 12 músicos en 2021.

El recuerdo de Rosario Bléfari

"Tuve una época fuerte a los 15, 16, en la que iba a todos los show que podía, con la cámara. Me gustaba mucho Rosario en el escenario porque no era una rockera en escena, era como ver una poeta en escena, en una banda de rock. Eso me parecía disruptivo, no era rock desafiante, era una lírica muy hermosa y accesible. Eso me gustaba mucho, su imágen amable entre todo el punk (que también me corrompía y sacudía como las She- Devils). Le saqué fotos cuando era muy chica, una se la imprimí y se la regalé. Después más de grandes participamos de cosas juntas", señaló, recordando a Rosario Bléfari.

Siguiendo con su recuerdo de la recordada artista, Patané cerró: "Me parece una guía su forma de abordar el arte, de una manera interdisciplinaria e integral, no es que era solamente una cantautora: actuaba, escribía, hacía ciclos interdisciplinarios. Todo lo que hacía tenía su impronta y eso me interpeló"..