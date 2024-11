Llora el tango argentino: salió a la luz el último deseo que Gardel no llegó a cumplir.

Carlos Gardel tuvo una extensa carrera musical y logró consagrarse como uno de los referentes del tango más importantes no solo de Argentina, sino también de toda Latinoamérica. Sin embargo, pese a haber logrado mucho de sus objetivos, hay uno de sus "sueños" que le quedó pendiente antes de morir.

Además de desempeñarse como cantante, Gardel también tuvo una carrera como actor en varias películas que, si bien fueron exitosas, no llegaron a tener la repercusión que esperaba. Pero esto no era un problema para él, ya que tenía toda su fe depositada en El día que me quieras, no el emblemático tango, sino la película que grabó junto a Rosita Moreno.

"Las noticias que enviaste sobre el El día que me quieras me produjeron mucho placer. Yo vi la película aquí en Bogotá, en privado, y Paramount está loca con el film. ¡Con decirte que van a lanzarlo en 5 teatros al mismo tiempo, en una ciudad donde hay apenas 15 cines! A mí la película me volvió a causar una impresión inmejorable y sigo creyendo que es mi mejor trabajo cinematográfico y que hemos matado el punto con las canciones. Me alegra la noticia de que se estrena en julio y espero llegar con los laureles fresquitos a Buenos Aires", escribó Gardel en una carta a su representante, demostrando el entusiasmo que tenía por el estreno. En palabras de él, creía que iba a ser la película que lo consolide como actor internacionalmente. Sin embargo, no llegó a ver este triunfo en vida.

El 24 de junio de 1935, a penas cuatro días después de haber enviado esta carta, Carlos Gardel falleció en Colombia debido a un accidente aéreo. A los 44 años de edad y con toda una carrera por delante, el mítico cantante no llegó a cumplir su "sueño americano" que tenía fecha de estreno. La película llegó a los cines el 5 de julio de ese mismo año y se convirtió en la obra póstuma del artista por tan solo 11 días de diferencia.

Sorpresa en el tango argentino: quién era el famoso hombre del folklore que le "encantaba" a Carlos Gardel

Carlos Gardel es uno de los grandes íconos que tiene la música en Argentina. Más allá de haber nacido en Francia, el Zorzal logró generar raíces estrechas con el país "albiceleste". Tal es así, que en las últimas horas salió a la luz un archivo en el que se confirmó cuál fue el famoso hombre del folklore que le "encantaba" al artista de tango.

En una entrevista que Carlos Gardel concedió en París, durante el año 1929, el cantante de tango aseguró que uno de los payadores históricos de la República Argentina fue uno de sus mayores inspiradores. "Una vez oí a Gabino Ezeiza, el famoso payador tan celebrado y querido en mi patria. Entonces mi entusiasmo se acentuó. Sus canciones, su expresión, su manera, me encantaban y cabe a mi buena fé declarar que fue el mejor de su época y que quizá hasta la fecha, no ha sido superado", aseguró.

"Gabino poseía inspiración, fuerza emotiva e inspiración; Además, 'hacía hablar' a su guitarra... La mayoría de sus canciones eran compuestas por el y algunas de ellas aún perduran en el recuerdo de los que forman la 'barra vieja'", agregó Carlos Gardel. De este modo, quedó claro que Gabino Ezeiza, histórico payador de la República Argentina, fue uno de los grandes inspiradores para el Zorzal.