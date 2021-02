"Las Primas" de izquierda a derecha: Josephina Stella, Karen Salas Correa, Karina Ranni y Verónica Álvarez Puente.

"Las Primas es sinónimo de alegría", coinciden Josephina Stella, Karina Ranni y Karen Salas Correa, que junto a Verónica Álvarez Puente dan vida a la banda de culto que creó los hits "Saca la mano Antonio", "Lo nene con lo nene" y "Cachete con cachete", entre otras. Como festejo de sus 35 años, "Las Primas" volvieron al centro del protagonismo con nuevas canciones - "La Fiesta" y "Buenos Días Señor Sol"- y proyectos para el futuro. En diálogo con El Destape adelantaron la historia, el porvenir y las anécdotas de un grupo que sigue vigente gracias al cariño de su público.

- Este año “Las Primas” cumplen 35 años, ¿qué sentimientos las atraviesan ante tanta vigencia en la cultura popular?

Karina Ranni: Es un orgullo que nuestra música siga alegrando los hogares y las fiestas. La verdad es que 35 años no es poco así que decidimos festejarlo con todo.

Karen Salas Correa: ¡De festejo todo el año! Si bien cada una de nosotras estuvo en una etapa diferente de “Las Primas”, llevamos todas las banderas del grupo.

- Josephina, vos estás desde el inicio del grupo en 1985, ¿te costó dimensionar el boom que iban a lograr con sus canciones?

Josephina Stella: Fue totalmente impensado, llegamos hasta acá por el cariño del público. Sin ellos, “Las Primas” no hubiesen sobrevivido al tiempo. Fue una cuestión de azar total y una vez que nos volvimos un boom no paramos de trabajar. De hecho, tuvimos que armar diferentes formaciones de Primas porque no dábamos abasto con la cantidad de presentaciones. Por el grupo pasaron 75 Primas.

- Un montón.

KSC: Somos una familia numerosa.

- ¿Se juntaron las 75 Primas en alguna ocasión?, ¿comparten grupos de Whatsapp?

KR: ¡Es imposible! La verdad es que sí tenemos contacto con algunas, un grupo menor con el que hemos trabajado.

KSC: ¿Te imaginás un grupo de Whatsapp con las 75 Primas? (risas) Ya con las que somos es más que suficiente.

KR: Me gustaría resaltar que la formación 2021 tomó una Prima de cada generación. Tenemos el espíritu del grupo original. Donde hay una Prima, hay alegría.

- En un año tan difícil con la pandemia de coronavirus reversionaron sus hits “Saca la mano Antonio” y “Lo nene con lo nene” para concientizar a la sociedad. ¿Cómo se les ocurrió la idea?

JS: Decidimos aportar nuestro granito de arena como un gesto solidario, en el momento más triste de la pandemia. De ahí cambiamos “Saca la mano Antonio” por “Lava la mano Antonio”, en la que mostramos como se debe tener una buena higiene para evitar el contagio, y “Lo nene con lo nene” por “Lo nene en cuarentena”. La misión fue para concientizar. Cuando el video se viralizó no lo podíamos creer. Llegó hasta México. Estamos orgullosas.

- ¿Planean volver a los escenarios?

JS: Estamos con ensayos. Tenemos compromisos y propuestas en el exterior: Estados Unidos, Uruguay, Chile. Está todo en carpeta. Se vienen muchas sorpresas.

KSC: Los shows nuevos son algo que jamás se vio en la historia de la banda. Distintos. Confiamos en que todos se van a sorprender.

KR: Además, hay cierta magia en torno al grupo que nos va a terminar acercando a nuevos públicos. Nuestras canciones las escuchan desde personas grandes hasta chicos. No conozco a una sola persona que no sepa la letra de “Saca la mano Antonio”.

- Tengo entendido que “Saca la mano Antonio” está basada en una historia real, ¿pudieron establecer contacto con Antonio y Lupita?

JS: El único que tiene contacto con Antonio y Lupita es Blas Eduardo, el autor de la canción. Me parece que no se hablan más igual. Casualmente el otro día tuvimos una charla por teléfono y me contó la historia de “La Fiesta”, uno de los nuevos temas que sacamos con videoclip. Es la primera vez en 35 años que hacemos uno.

- Fueron pioneras como banda de mujeres, alcanzaron el éxito y siguen vigentes, ¿sufrieron el machismo de la industria de la música?

KSC: Lo hemos charlado. En el ambiente existió toda la vida. A mí me ha tocado vivir situaciones en las que sufrí violencia machista. Pude manejarlas todas, gracias a Dios. Lo bueno es que ahora las mujeres podemos alzar la voz y somos escuchadas. Antes estaba naturalizado que nosotras seamos las dominadas. Los tiempos cambiaron, hoy estamos empoderadas. Creo que lo que hacemos con “Las Primas” va en sintonía: somos mujeres maduras que vuelven a la acción.