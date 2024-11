La verdad de la muerte de Huguito Flores que conmocionó a la cumbia: "Se ve que decidió"

Huguito Flores falleció el 20 de septiembre de 2023 en un trágico accidente en la Ruta 34.

Huguito Flores se convirtió en uno de los cantantes de cumbia más queridos de la movida tropical y su muerte causó un gran vacío en el ambiente de la cultura. A poco más de un año de su fallecimiento, quien rompió el silencio es su mejor amigo. Y reveló, entre otras cosas, la verdad de su deceso, que despertó todo tipo de reacciones en la música.

En diálogo con Cumbia de la pura, Enrique Ybarra, mejor conocido como "Súper Chepe", habló sobre la muerte de su mejor amigo y la consideró como una de las peores cosas que le pasó en la vida. Al mismo tiempo, decidió contar una historia desconocida de cuando Huguito Flores se despertó en la clínica, luego del trágico accidente que terminó con su vida y la de su esposa, quien murió en el acto.

"Hubo algo en el medio que definió el deceso de él. Hablé con el pibe de la timbaleta. En ese momento mi compadre despierta y pregunta por su señora y por su hija. Y no sé quién estaba ahí, si un policía o un enfermero, y se ve que no tuvo la mayor grata idea de decirle que la esposa de él había fallecido al instante", introdujo Enrique. Desafortunadamente, la noticia recibida sobre su pareja desencadenó lo peor para el icónico cantante tropical.

"Mi compadre ahí se ve que decidió irse con ella. Automáticamente le agarra un paro y ahí falleció", detalló uno de los mejores amigos de Huguito Flores, en lo que se trató de un crudo testimonio que nadie sabía e impacto de llenó en el mundo de la cumbia. Cabe recordar que el siniestro vial que sufrió el artista fue el pasado 20 de septiembre de 2023 por la Ruta 34 para presentarse en Buenos Aires.

La cumbia llora por lo que confesó el mejor amigo de Huguito Flores: "Ni para comprar una pizza"

Huguito Flores es una de las voces más queridas del mundo de la cumbia y su muerte causó un gran vacío en la música argentina. A poco más de un año de su fallecimiento, salió a hablar uno de sus mejores amigos de la adolescencia con un testimonio que entristeció al ambiente de la cultura tropical.

La música tropical argentina tiene a un sinfín de referentes que marcaron un precedente en este ambiente. Uno de ellos es Huguito Flores, quien perdió la vida el 20 de septiembre de 2023 en un trágico accidente automovilístico cuando viajaba con su esposa, quien también falleció producto del siniestro vial.

"Se me vino el alma al piso, no sabía para dónde correr, fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Se me fue mi compadre, mi amigo, mi hermano", expresó en llanto Enrique Ybarra, mejor conocido como "Super Chepe", mejor amigo de la infancia de Huguito, quien dialogó con Cumbia de la pura. "Tantas cosas vividas.. De no tener nada, ni para comprar una pizza cuando salíamos del canal Boca TV. Llegábamos a Once, juntábamos entre los dos monedas para comprar media pizza", recordó.

Enrique vivió muchas historias con el cantante tropical ya que ambos son oriundos del barrio de Villa Udaondo, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. "Hasta poder sentarnos un día en un restaurant y decir 'tomá compa ¿qué querés comer? Elegí lo que vos quieras'. Hasta eso llegamos, ¿entendés?", resaltó el hombre, conmovido hasta las lágrimas por recordar a su amigo.