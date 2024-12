La Renga lanzó un nuevo tema y todos estallaron contra Javier Milei: "Un tirano"

La Renga lanzó una canción y todos la entendieron como un palito a Milei.

La Renga es una de las bandas de rock más relevantes de la industria nacional de las ultimas décadas, sobre todo por sus mensajes contundentes en sus canciones a la hora de pronunciarse sobre la realidad social del país. En ese sentido, su más nuevo track apuntaría contra el Presidente Javier Milei.

Las políticas que el líder de La Libertad Avanza lleva adelante desde que asumió como Presidente de los argentinos tienen muy poca empatía con lo que viven los sectores más vulnerables de la sociedad y a ese aspecto del actual gobierno de Argentina pareciera referirse Hay un tirano que es para vos, la nueva canción de la mencionada banda de rock.

El notorio aumento en las tarifas de servicios básicos, de alimentos en supermercados y del costo de los diferentes tipos de transporte público son algunas de las consecuencias que afectaron a la gente en los últimos meses, así como los irrisorios precios de los medicamentos cuando la jubilación mínima no pasa los 260 mil pesos. En ese contexto, la canción de La Renga reza: ""Mojándote en el andén y ya no quede esperanza. Para prometer, ahogado en el temporal, torturándote de tos. Hay un maldito tirano que es para vos. Atormenta tu mente, apaga tu corazón para que llores de pena bajo el diluvio".

La letra completa de Hay un tirano para vos de La Renga

Mojándote en el andén

Y ya no quede esperanza

Para prometer, ahogado en el temporal

Torturándote de tos

Hay un maldito tirano, que es para vos

Atormenta tu mente

Apaga tu corazón

Para que llores de pena

Bajo el diluvio

Habrá que intentar la chispa

La que te hará prender el fuego

Y queme viva tu brasa

Como una estrella allá en el cielo

La Renga, en vivo.

Para eso son las tormentas

Para poder perder el miedo

Y puedas prender la hoguera

Temblando bajo el aguacero

Que no se muera de frío

El fuego de tu interior

Que no te hunda en el fango

Empapado de temor

Cuando te azote el mal tiempo

Ciclogénesis de hoy

Para encontrar al tirano

Que es para vos

El pronunciamiento de Nancy Dupláa sobre el gobierno de Javier Milei

"Yo estoy muy amargada. Cuando atacás a la cultura o a la educación, vas contra el corazón de algo: cuando vas a ver una obra, te provoca cosas; cuando escuchás una canción, te provoca cosas. Ajustar la cultura es querer matarnos por dentro, no darnos bienestar", comentó Nancy en diálogo con este medio, en alusión a las políticas de recortes de Javier Milei. Y sumó: "Voy a decir algo que por ahí no está bien, pero es tan importante como la comida: obvio que la comida es mega necesaria para subsistir, pero a lo otro lo necesitamos para estar contentos y crecer por dentro, para madurar, para disfrutar. Lo que me amarga es tener un gobierno que uno de sus principales objetivos sea exterminar eso".

Al mismo tiempo, la actriz se pronunció sobre el escarnio que recibió por defender al peronismo: "La indignación es selectiva. Yo puedo decir cualquier pavada y poner los dedos en V en una foto y ya ser masacrada por los medios, que ya sabemos quiénes son y qué defienden. Hace muchos años que venimos padeciendo eso, lo que nos hizo obtener más inteligencia emocional para poder soportarlo, no tener miedo y poder seguir diciendo lo que pensamos”.