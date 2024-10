La música argentina quedó atónita por el vínculo impensado entre Duki y El Flaco Spinetta

Qué se supo de Duki y El Flaco Spinetta.

La música argentina tiene a muchos íconos que impactaron de lleno en sus respectivos estilos y dos de ellos se convirtieron en tendencia, tratándose de Duki y Luis Alberto Spinetta. El joven artista urbano, que es uno de los fundadores del género del trap en el país; y el icónico cantante y guitarrista, que gestó un nuevo paradigma del rock nacional, tienen un vínculo que causó múltiples reacciones en las redes sociales.

La actualidad musical en Argentina está marcada por una camada de artista jóvenes que están arrasando no solo a nivel nacional, sino a lo largo de toda Latinoamérica y parte de Europa. Si bien los estilos que vienen siendo más globales son de aires de urbanos y trap, la búsqueda de los artistas mainstream en un recital es tener una banda de músicos cuya exploración está más vinculada al rock y el funk.

En este contexto, Duki fue viral en las redes sociales porque lanzó la nueva canción Barro como adelanto del disco Ameri que llegará a las plataformas el 31 de octubre. El vínculo con El Flaco Spinetta enloqueció a los fanáticos, ya que utilizó un sample de la canción Barro tal vez y, de hecho, el mismo tema se llama Barro, tratándose de un guiño al músico fallecido el 8 de febrero de 2012.

De esta manera, el cruce generacional sigue dándose en la música argentina independientemente de la diversidad de géneros. Esto se puede apreciar en artistas como Dillom, quien cantó en vivo Una vela de Intoxicados; en Wos, ya que tiene un tema con Ricardo Mollo y además fue invitado en un show de Ciro y Los Persas años atrás; o Trueno por trabajar junto a Victor Heredia en la canción Tierra Zanta.

La impensada conexión entre Valeria Lynch y María Becerra

Valeria Lynch es una de las cantantes más queridas del país con más de 50 años de carrera y casi 30 discos en su haber, la artista llena los estadios y teatros cada vez que se presenta, si bien tiene un perfil bajo y no acostumbra a estar en los programas de entretenimiento. Hace unos días visitó Socios del Espectáculo, donde habló de las nuevas generaciones de artistas y la especial relación que la vincula con María Becerra, que sorprendió a todos.

La cantante se refirió a los nuevos géneros musicales que hay y la forma en que llegan a la fama tan rápido las nuevas generaciones. "Hay muchos que tienen mucho talento y que tienen unas voces preciosas, y lo que yo veo es que hay como una moda que es el exceso de autotune para cantar, y hay muchos que deberían sacar ese autotune y mostrar lo que pueden hacer. Yo los conozco y son muy buenos", expresó Valeria Lynch.

Luego, la artista comentó que hay muchos artistas que ocultan su verdadera voz por los excesos de efectos que le ponen a sus canciones. En ese momento, Valeria Lynch contó: "María Becerra fue alumna mía cuando era chiquita y se destacaba mucho. Canta muy bien, pero también pienso que es una moda, es un efecto".

"No está mal porque es un estilo y una forma de comunicarse", agregó la cantante. Asimismo, Valeria Lynch señaló algunos de sus cantantes favoritos de la nueva camada de artistas: "¿Lo conocen a Ca7riel? Es un musicazo, gran músico y gran cantante. Me gusta mucho Wos, me gusta Rusher, me gusta Milo J, me gusta Duki".