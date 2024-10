La confesión de Jorge Rojas que sacudió al folklore: "Toda la noche".

Jorge Rojas anunció una inesperada noticia que tomó por sorpresa al mundo del folklore. El reconocido cantautor y compositor, exintegrante de Los Nocheros, sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales al comunicar lo que nadie se imaginaba, justo después de haber pasado una de las mejores noches de su vida.

El cantante no solamente es conocido por su talento y su brillo arriba del escenario, sino también por su carisma y su constante contacto con el público, con quien se comunica día a día a través de las redes. En este contexto, hizo una llamativa confesión en su cuenta de Instagram.

Tras uno de sus últimos shows en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex, en el marco de su gira 2024, el artista publicó una foto en el escenario y escribió: "Me hubiera quedado toda la noche ahí, disfrutando de su compañía, no me quería ir". Y agregó, emocionado: "Es un placer cantarles, emocionarnos juntos y vivir esta experiencia hermosa de compartir un sentimiento!". Por último, le agradeció a su público por el apoyo que le demuestran. "Gracias por estar siempre! Volveremos a vernos Buenos Aires!!!".

Furor en el folklore por lo que pasó con Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas: "Inolvidable"

En las últimas horas quien sorprendió a todos fue nada menos que Jorge Rojas, que invitó a otra gran estrella del género a acompañarlo en el escenario del Teatro Gran Rex. Se trata nada menos que del Chaqueño Palavecino, una de las figuras más fulgurantes y queridas en la historia del folklore.

Feliz por la velada que se vivió en el Gran Rex con la presentación de Principio y destino, Jorge Rojas mostró su alegría en las redes sociales, donde compartió una serie de imágenes de su recital, entre las que destaca el momento en el que subió su reconocido colega al escenario.

"Que hermosa noche pasamos!!! Cuanta emoción, como nos divertimos con las historias del @chpalavecino_oficial nos hicieron reír a carcajadas!!!", escribió el ex integrante de Los Nocheros en un posteo. Además, agregó: "Inolvidable, que felicidad!!! Bailamos, cantamos, disfrutamos muchísimo de este encuentro!!! Gracias!!!". Cabe recordar que este sábado 19 de octubre, Rojas volverá a subirse al escenario del mítico Teatro Gran Rex, esta vez para presentar Voy a abrir mi corazón.

Shock en el folklore por el anuncio de El Chaqueño Palavecino sobre Los Nocheros y Jorge Rojas

El Chaqueño Palavecino hizo un sorprendente anuncio de cara a su show en el Movistar Arena y habló de Los Nocheros y Jorge Rojas, deslizando una revelación que tomó desprevenido a Diego Leuco. En una entrevista con Leuco en Radio Mitre, El Chaqueño adelantó su show y habló de sus invitados a la par que los enumeró y soltó una jugosa información.

"Van a ir todos: Sole (Pastorutti), Nocheros, Jorge (Rojas). Primero canta Jorge solo, después Los Nocheros, y por ahí los vamos a juntar a que canten algo. Después van a estar Luciano (Pereyra), Axel", comenzó diciendo. El detalle de un nuevo encuentro entre Los Nocheros y Jorge Rojas sorprendió a Leuco, quien festejó la noticia.

Desde la salida de Kike Teruel del grupo, Rojas tuvo un acercamiento a Los Nocheros, pero esta podría ser una nueva oportunidad. Días atrás, en una entrevista con C5N, El Chaqueño adelantó su esperada presentación e indicó: "Vamos a estar el 24 de octubre, un día jueves, en el Movistar. Por primera vez. Siempre hice los teatros".

Aunque si bien el es una importante figura de la música nacional, esta vez se presentará en el estadio que tiene capacidad para 15 mil personas, lo que supone un gran desafío para el público de Buenos Aires. Así, el cantante sumó: "Siempre hay que estar con los porteños y con los bonaerenses. Yo he sido aceptado, gracias a Dios, con lo mío desde hace muchos años".

Todavía quedan algunos lugares disponibles para ir a ver el espectáculo en el famoso estadio de Villa Crespo. Para comprarlas, se debe ingresar a la página oficial del Movistar Arena, hacerse una cuenta y operar directamente desde ahí, seleccionando ubicación y medio de pago. Las entradas arrancan desde los $20.000.