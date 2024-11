La Chancha Muda cierra el año en Groove: “El rock se volvió parte de la identidad cultural"

La Chancha Muda vuelve a Groove: “El rock se volvió parte de la identidad cultural".

La Chancha Muda continúa pisando fuerte en la escena musical argentina con el lanzamiento de su nueva versión de “Tiempos Violentos”, un tema que captura con crudeza el pulso de la realidad actual y que cuenta con la participación especial de PEDI, de Don Osvaldo. Este sencillo se suma como el segundo adelanto de una serie de temas grabados en vivo durante su presentación en el icónico Teatro Flores de Buenos Aires, show que marcó el cierre de la primera etapa de su Gira 2024, “Quién autoriza?”.

En diálogo con El Destape, Gonzalo Pascual (voz) y Rómullo Tomaselli (trompeta), hablaron sobre su capacidad de denuncia social y fuerza artística, el crecimiento de la banda, y la segunda fase de este recorrido musical que bautizaron como “El algoritmo más sensacional”. El próximo 16 de noviembre cerrarán el año en Groove, donde prometen una experiencia inolvidable para sus seguidores.

Lanzaron recientemente una reversión en vivo de “Tiempos Violentos” siento que refleja bastante lo que está pasando ahora. En general, en su último disco "¿Quién autoriza?" noto que el rock va en esa dirección, conectado a la ideología. ¿Cómo manejan ese componente sociopolítico al momento de componer?

Rómulo: Creo que siempre estuvo presente desde que empezamos. Ese contenido está ahí, aunque a veces en diferentes discos se manifiesta de forma más explícita, cruda o incluso más oscura. En “¿Quién autoriza?” esos temas están, pero se abordan con otros matices, menos directos.

Gonzalo: Sí, a medida que pasaron los discos, nos dimos cuenta de que para transmitir algo no hace falta gritar. La banda puede estar rompiendo con algo, pero de otra forma. También todo el contexto que vivimos le da más fuerza y hace que el mensaje sea más contundente.

Rómulo: Desde el primer disco abordamos temas actuales, aunque a veces no de manera tan explícita. Me parece que, en general, nuestras letras son metáforas o mensajes claros, pero no caemos en el típico "chorizo" que se escucha por ahí. Nunca fue la idea de la banda encajar de esa forma.

Ustedes comenzaron a tocar justo en un contexto post-Cromañón. ¿Cómo fue el crecimiento de La Chancha Muda a lo largo de estos años?

Gonzalo: Sí, algunos estamos juntos desde el 2003. La banda realmente arrancó en el 2004, pero consideramos la historia más seria de La Chancha a partir del primer disco, en 2013.

Rómulo: Lo de Cromañón lo vivimos de cerca. Yo no estuve esa noche, pero había estado las dos noches anteriores en recitales de Callejeros. Muchos amigos estuvieron allí y fue un golpe fuerte. La etapa posterior también fue complicada, con lugares cerrando y pocos espacios para tocar.

Gonzalo: Claro, después de Cromañón, como banda empezamos a exigir más seguridad en los lugares. Incluso lugares sin ambulancias y otras cosas básicas. Nos hizo ser conscientes.

La Chancha Muda mantiene la esencia del rock argentino. ¿Qué piensan de la escena actual, de nuevas bandas de rock, o de cómo fue cambiando?

Rómulo: Sí, se nota una mutación en los géneros. Hay una nueva generación que está captando elementos del rock, pero no necesariamente como un estilo puro. Es cierto que hace falta que el rock abra más espacio a las nuevas generaciones.

¿Hay artistas nuevos que les llamen la atención?

Gonzalo: Sí, aunque no todos son rockeros en el sentido clásico. Muchos captan ciertos colores rockeros, aunque no sean propiamente rock.

Rómulo: Sí, Dillom o Duki tienen una estética rockera, aunque no toquen rock tradicional. Es interesante ver cómo fusionan estilos, porque en el rock de hoy el protagonismo está más en la actitud que en la música en sí.

El rock parece haber adquirido un estatus como el tango o el folklore. ¿Sienten que el rock se volvió algo autóctono?

Rómulo: Totalmente. El rock crea una conexión fuerte con la gente que lo escucha. No es solo la música, sino la experiencia de ir a recitales, el grupo de amigos, el viaje. Es algo que se volvió parte de la identidad cultural.

¿“Tiempos Violentos” es el primer tema de una serie de canciones grabadas en vivo en Flores?

Rómulo: Sí, ese show fue muy planeado en cuanto a visuales, luces, lista de temas, y los invitados. Nos propusimos dejar un buen registro de esa presentación. Queremos que los que no nos vieron en vivo puedan captar la esencia de La Chancha, que se vive mejor en directo.

Y están trabajando en nuevas composiciones, ¿cierto?

Gonzalo: Sí, estamos empezando a darle forma al próximo disco. Justo hace unas semanas comenzamos a ensayar temas nuevos, así que tenemos planes para el año que viene.

¿Cómo se están preparando para el próximo show del 16 de noviembre en Groove?

Gonzalo: Hace tiempo que no tocábamos ahí. Groove es un lugar especial para nosotros, donde hemos tocado antes, y ahora volvemos a reencontrarnos con ese escenario. Preparamos algo lindo, con invitados, canciones de todos los tiempos... Va a ser un cierre de año a la altura.