Knak llega a Niceto con Orgániko: "No puedo dejar de sacar música"

Knak charló con El Destape en la previa de la gira de presentación de Orgániko que realizará en junio en Argentina. La industria uruguaya, su propio crecimiento y lo difícil de llegar desde el interior.

Knak es una de las figuras emergentes de la música urbana uruguaya y ya lo demostró tanto en su país como en Argentina. Después de abrir shows para Duki, Dillom e Ysy A en tierra charrúa, el oriundo de Melo llegará al escenario de Niceto Club este sábado 17 de junio para presentar Orgániko, su más reciente trabajo discográfico y en la previa habló con El Destape sobre la industria uruguaya, sus expectativas y lo difícil que fue llegar desde el interior de Uruguay.

A fines de mayo, Knak lanzó Orgániko en las principales plataformas musicales, algo que lo tenía un poco atemorizado. "De los miedos previos a sacar un álbum, un proyecto más grande", reconoció el propio cantante en una entrevista exclusiva con El Destape. Pero ya en la preescucha que realizó en Montevideo, pudo serenarse y pasarla bien: "Al haber tanta gente esperando algo mío, el miedo que tenía se transformó en disfrutar. Siento que eso también a la gente le re cebó y lo recibió con mucho amor, demasiado amor. Y eso me la re sube".

¿Seguís en esa etapa de disfrute o ya estás pensando en lo que se viene?

- Siempre estoy preparando cosas nuevas, porque me nace hacer música todo el tiempo. Supongo que el mes que viene sacaré dos o tres temas, porque no puedo dejar de sacar música. Es algo que me encanta. Sí estoy pensando en dar un salto al siguiente nivel para seguir creciendo, capaz a lo audiovisual. Pero no dejar de sacar música porque es algo que me encanta.

¿Te costó más el hecho de salir del interior de Uruguay?

- Fue más difícil, mucho más difícil. A los 18 me fui de Melo, que es a 600 kilómetros de Montevideo, y tuve que dejar a mi familia, a mis amigos y venirme para acá a buscarme lo que yo quería. Es difícil despegarte de todos tus vínculos para salir a buscarte algo tuyo. Aparte la gente de ciudad ya de por sí se desenvuelve mejor. Yo cuando llegué a Montevideo no tenía ni idea cómo desenvolverme acá. Siento que es más difícil saliendo del interior, más llegar a Argentina después. Es un proceso que siento que había que transitarlo.

Además, siempre te definiste como una persona tímida, aunque arriba del escenario no parezca.

- Últimamente no tanto, de a poco me estoy sacando lo tímido pero sí, sigo siéndolo. Pero en el escenario se va todo tipo de timidez.

Qué diferencias notás entre las escenas uruguaya y argentina.

- El tema de la formación de la industria. En Argentina, la industria musical, y más en cuanto al trap, está demasiado desarrollada, porque ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. En Uruguay también viene de hace años, pero no se desarrolló una industria, tal vez por la cantidad de población, que no es tanta. Siento que eso puede cambiar y está por cambiar.

¿De qué depende?

- Los artistas uruguayos tenemos que unirnos en cierta forma y poder lanzar una industria, y así llevar varios artistas de acá al mundo. Eso es lo que hace falta hoy en día. Nunca se desarrolló un artista o varios artistas mundiales en Uruguay. Es difícil, sí. Pero siempre pongo el ejemplo de Canarias, de donde salió Quevedo. Está en Europa, que es otro punto, pero es un lugar pequeño del que también salieron muchos artistas. Se puede lanzar artistas para el mundo siendo chicos. Es algo más de la mentalidad, de sí se puede y no quedarse con "somos muy chicos, no se va a poder, tenemos que ir a Argentina". Siento que esa mentalidad tenemos que cambiar para que algo pase. De a poco va cambiando y va a pasar, lo tengo muy confiado.

¿Estás enfocado en eso?

- Mi propósito principal hoy en día es hacer crecer todo para que después, cuando cortemos la torta, el pedazo de torta sea más grande para todos y podamos subsistir y vivir todos de la música, que al fin y al cabo es lo que queremos todos.

Para quienes no conozcan su música, Knak recomienda empezar con "Oka", "Puentes" y "Orgánico". "Esos son los temas que más me describen como artista y como persona, que siento también al fin es lo que más importa cuando vas a seguir un artista. Conocerlo más allá de su personaje musical. Esas canciones son las que más me representan", explicó.

Dónde tocará Knak en Argentina y cómo conseguir las entradas

El artista uruguayo tendrá tres presentaciones durante junio en suelo argentino. El 15 se presentará en la Fiesta Katana, en la provincia de Córdoba y las entradas pueden conseguirse en este link. Por otra parte, el 16 de junio hará lo propio en el CC Güemes de la ciudad de Rosario y en este enlace se pueden adquirir los tickets. Mientras que las entradas para el show que Knak dará en Niceto Club en la ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 17 de junio se pueden conseguir acá.