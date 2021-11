Khea volvió con todo con su nuevo tema "Bien chula"

El artista argentino volvió a sacar música con un "himno musical en donde las mujeres se podrán sentir bien representadas". El inicio de una nueva etapa en la carrera musical del artista.

Después de tres meses sin sacar contenido propio, Khea presentó su nuevo sencillo "Bien Chula". Con sus letras fuertes sobre amor, desamor y vivencias de la calle, Khea forma parte de la nueva ola que posiciona por todo lo alto al movimiento urbano Argentino y la escena del Hip-Hop.

Producido por Honeyboos y NOBEAT, “Bien Chula” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. El artista argentino emergente que no para de romper barreras utiliza su nuevo sencillo para crear un himno musical en donde las mujeres se podrán sentir bien representadas.

"Bien chula", el nuevo single de Khea.

Mirá y escuchá "Bien Chula" de Khea haciendo click aquí

Lanzado bajo el sello de Interscope Records, este nuevo tema se caracteriza por su energía y marca el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del artista. Khea unió a los productores Honeyboos y Nobeat, con los que ya ha trabajado individualmente en canciones como "Dónde Estás" y "Ayer Me Llamó Mi Ex", para darle vida a este nuevo sencillo que invita al público a una montaña rusa de sonidos con infusión de pop en donde las mujeres son las protagonistas.

Conocido por su versatilidad, Khea continúa explorando nuevos sonidos e incorpora diferentes géneros musicales a su repertorio. Sus letras, al igual que sus canciones anteriores, muestran su deseo de seguir evolucionando y conectar con su audiencia. “Este tema es especial para mí porque siento que con esta canción las mujeres pueden sentirse bien representadas. Además tiene una energía de fiesta y es un sonido distinto a todas mis anteriores propuestas”, expresó el músico a Billboard.

Khea

El video musical, liderado por mujeres de principio a fin, estuvo bajo la dirección de Rocío Gastaldi y se filmó en Buenos Aires, Argentina. Comenzando con un pequeño cameo de Khea, el videoclip presenta una coreografía única y bien pensada interpretada por mujeres de diferentes tipos de cuerpos y antecedentes.

A través de los visuales, el músico muestra su orgullo patrio destacado por los colores azul celeste y blanco que las bailarinas utilizan en su vestuario y con la aparición final de Khea con la frase en su pecho que lee “Argentina en la casa”, el tag que usa KHEA en sus canciones.

La larga lista de éxitos de KHEA incluye “Ayer Me Llamó Mi Ex”, versión original junto a Lenny Santos, tema que se colocó en el Top 50 Global de Spotify y que cuenta con más de 330 millones de reproducciones combinadas, sumando a este éxito lanzó “Ayer Me Llamó Mi Ex Remix” [Feat. Prince Royce y Natti Natasha] que debutó #1 en tendencia en varios países de latinoamérica y al sol de hoy sobrepasa los 300 millones de reproducciones.

Por otra parte, “Wacha” junto al también cantante argentino Duki, debutó #5 en la lista Top Debut Songs Global de Spotify y marcó tendencia #1 en YouTube de 12 países de Latinoamérica, que ya cuenta con 100 millones de reproducciones combinadas. Su tema “Te Necesito” junto a la cantautora argentina María Becerra, que cuenta con más de 100 millones de reproducciones combinadas desde su lanzamiento inicial. Con estos últimos temas, en los que colabora con artistas de su país, KHEA pretende continuar llevando sus raíces argentinas al mundo entero.