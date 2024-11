Impacto en el tango por lo que confesó Raúl Lavié de Cacho Castaña: "Con trampa".

Raúl Lavié compartió con todos sus seguidores una feliz noticia para el tango y reveló que estará presente en uno de los espacios más importantes del género, que casualmente es el gran legado que dejó el polémico cantor Cacho Castaña.

A través de su cuenta de Instagram, "El Negro" Lavié anunció que dará un show este viernes 8 de noviembre en Café La Humedad y reversionó el clásico de Cacho Castaña como parte de la promoción: "Café La Humedad, billar y reunión, viernes con trampa, que linda función. Eso es lo que voy a tratar de hacer este viernes 8 en Café La Humedad. Una linda función para que vos disfrutes, una noche maravillosa dentro de ese lugar que tiene una cosa muy profunda para todos nosotros".

"Es una gran oportunidad para vernos en un ambiente íntimo y cercano. Si quieren disfrutar de una noche especial, no se queden sin su lugar", agregó Lavié en un video corto que atrajo a sus fans. Hace pocos días, el cantante dialogó con La Nación y profundizó sobre distintos temas vinculados a su carrera artística y el desarrollo de la música en general. "Una de las cosas que más me aplauden es una balada que no es de acá: A mi manera. O sea que mi espectáculo tiene que ver con nuestras raíces y con las mías. Tiene folklore y también la música que nos ha dado una identidad, toda la música argentina y también la influencia de los inmigrantes que llegaron y armaron la base para desarrollar nuestros grandes poetas".

En este sentido, expresó que no se considera un tanguero y si un tanguista, por lo que profundizó al respecto de este enfoque que lo marcó en su carrera haciendo un comentario sorpresivo sobre Fito Páez. "Creo que para la canción y también para la vida normal, uno debe pronunciar bien las palabras para que se entienda. Cuando escucho las cosas que tengo grabadas se entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo y eso es fundamental en la canción. Yo grabé un tema de Fito Páez en un momento, que se llama Un vestido y un amor. Y la verdad es que a él no le entendí nunca lo que decía, como a muchos. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, no entendí nunca", lanzó.

De qué murió Cacho Castaña

Cacho Castaña murió a los 77 años, internado por una bacteria que entró a sus pulmones. El último parte médico antes de su muerte había indicado el grave estado de salud ya que sus riñones no funcionaban, estaba sedado hacia dos semanas y que cualquier movimiento que realizaba generaba que se quedara sin aire. Castaña fue músico y actor hasta el último día de su vida. Sus canciones de contenido sexista y machista fueron repudiadas por buena parte de la sociedad por incitar a la violencia como así también sus polémicas frases sobre las violaciones. El cantante grabó una quincena de discos y protagonizó más de 10 películas.