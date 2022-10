Histórico músico argentino anunció su retiro por una "grave enfermedad neurológica"

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica", anunció Barenboim.

El pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim anunció hoy que padece una "grave enfermedad neurológica" y que se retirará de parte de sus actividades en los próximos meses.

"Con una mezcla de orgullo y tristeza anuncio hoy que me alejo de algunas de mis actividades del espectáculo, especialmente de los compromisos de dirección, durante los próximos meses", escribió en su cuenta de Twitter. "Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica", anunció Barenboim, quien el 15 de noviembre cumplirá 80 años.

Barenboim ya había tenido que cancelar varios compromisos en febrero y abril pasados por problemas de salud, pero ahora la decisión es más drástica. "Ahora debo concentrarme al máximo en mi bienestar físico", apuntó según un cable de la agencia de noticias AFP.

Barenboim es el director musical de la Ópera Estatal de Berlín y su orquesta, la Staatskapelle, desde hace tres décadas y tiene contrato hasta 2027. Nacido en Argentina, Barenboim debutó internacionalmente como pianista a los 10 años, antes de convertirse en un destacado director de orquesta. Además, creó una fundación y una orquesta -la West-Eastern Divan Orchestra- para promover la cooperación entre jóvenes músicos de Israel y los países árabes.

Premios Grammy: quiénes son los argentinos que lo ganaron a lo largo de la historia

A lo largo de las 64 ediciones de los premios Grammy, hubo más de 30 nominaciones para artistas argentinos. El primero en lograrlo fue Lalo Schifrin, quien fue reconocido en 1964 por su fantástica obra de jazz The Cat: recibió el galardón en la categoría como Mejor Composición Original de Jazz. En 1965 volvería a obtenerlo con la canción Jazz Suite on the Mass Text. Más tarde, en 1967 y tras el reconocido tema Mission: Impossible, recibió los reconocimientos como "Mejor Tema Instrumental" y "Mejor Partitura Original Escrita para una Película o Programa de Televisión".

En 1974, "El Gato" Barbieri fue reconocido por su hit Último tango en París como "Mejor Composición Instrumental". En tanto, en 1976, el gran Daniel Barenboim recibió el premio Grammy en la categoría de "Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles" por interpretar los Cinco Conciertos para piano, de Ludwig Van Beethoven, junto a Arthur Rubinstein y la Orquesta Sinfónica de Chicago. Creer o reventar, Barenboim ganaría cinco galardones más y se consolidaría -hasta hoy- como el argentino con más premiaciones: tiene 6 estatuillas y un total de 16 nominaciones.

En 1990, Baremboim volvió a captar la atención de la Academia Nacional de Arte y Ciencias de la Grabación por su versión de Tres Sonatas para Violín, de Johannes Brahms y junto a Itzhak Perlman, en el área de Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles. En 1991 consiguió el reconocimiento en él área de Mejor Performance Orquestal con la Sinfónica de Chicago por interpretar la Sinfonía No. 1 de John Corigliano. Tres años más tarde, en 1994, repitió el galardón de Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles por los Quintetos de Mozart y Beethoven en un trabajo junto a otros artistas como Dale Clevenger, Hansjorg Schellenberger, Larry Combs, Daniele Damiano. Finalmente, en el 2000, se llevó el premio Grammy en el área de Mejor Performance Instrumental Solista por Concertos para vientos.

Gustavo Santaolalla, un histórico del rock nacional, obtuvo dos premio Grammy en 2003 y 2008 en el área de "Mejor ábum pop latino": el primero fue con el álbum Cuatro Caminos, de Café Tacvba; y luego por el disco "La vida es un ratico", de Juanes. En tanto, Jorge Calandrelli obtuvo cuatro gramófonos: en 2006 y 2011 como "Mejores arreglos instrumentales acompañando a un vocalista", junto a Tony Bennet; y en 2006 por el área de "Mejor composición clásica contemporánea", con Osvaldo Golijov; y en 2010 obtuvo el premio al "Mejor álbum instrumental" por su trabajo en A time for Love, de Arturo Sandoval.

En 2017, Rafa Arcaute recibió el premio al "Mejor Latin Rock, Urbano o Alternativo" por su trabajo en la producción del álbum Residente, de René Pérez Joglar. Y finalmente, en 2021, otro gigante del rock como Fito Páez obtuvo el galardón en el área "Mejor álbum latino de rock o alternativo", por su trabajo en el disco La conquista del espacio.