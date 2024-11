Hipnótica lanzó su disco homónimo y celebra sus 15 años: "Tenemos la misma forma de interpretar la vida"

Hipnótica lanzó su disco homónimo y celebra sus 15 años.

Hipnótica, el dúo cordobés que supo conquistar corazones a lo largo de 15 años de carrera, está de regreso con un nuevo álbum homónimo, que marca -según ellos- un renacer para la banda. En diálogo con El Destape, Nahuel Barbero y Hernán Ortíz dieron detalles del nuevo material discográfico, rememoraron los años recorridos y adelantaron sus próximos conciertos en vivo.

Después de 15 años como banda, ¿cómo están viviendo este disco en particular?

- Nahuel: Como un renacer. Lo sentimos de esa forma. Por eso el nombre Hipnótica, pese a ser el cuarto. Hubo varios motivos por los cuales internamente sentíamos que este disco se parecía a un primer disco. Porque armamos un equipo y trabajamos por primera vez con un equipo. Es la primera vez que hacemos un disco de manera no independiente, que también veníamos de un año de casi nula actividad, por primera vez paramos un poco de tocar. Entonces eso también hizo que este disco sea como un arranque nuevamente de toda la maquinaria Hipnótica y volver a salir un poco a la vida.

¿Son todas canciones nuevas o reciclaron alguna?

- Nahuel: Sí, absolutamente. Es la primera vez, el primer disco que las canciones que están fueron compuestas para este álbum, durante ese tiempo, durante esta edad, esta forma de ver la vida.

- Hernán: Por primera vez hicimos muchas más canciones que las que quedaron en el álbum final, que siempre era como medio llegar de pedo. Fue juntarse a hacer música de nuevo juntos y tratar de ser frescos. Nos fuimos a la casa de las sierras de los papás de Nahui con los equipos, instrumentos y todo y ahí decantaron varias de las canciones que terminaron quedando.

¿Cómo mantienen la química de la banda después de tantos años juntos?

- Nahuel: Somos como mellizos. Creo que no hay cosas que no funcionen, porque si no iríamos a terapia o tendríamos discusiones. Además tenemos mucho más en común en la vida que el proyecto, lo cual es loco, pero también así nos encuentra la vida y el proyecto. Somos como una familia real. Y algo que hablábamos en entrevistas estos días es que siento, que por ahí es un poco particular, es que dentro del proyecto no tenemos inconvenientes de ego.

- Hernán: Eso mantiene que la cosa sea sana. Y también es raro tener un vínculo así, porque en general uno, no sé, con el amor no mide. Pero hay una cosa también más de equilibrio. De estar más pendiente de que la cosa sea medio recíproca. En los grupos humanos y en los grupos de música hemos visto mucho que eso suele ser un inconveniente muy normal: disputas de egos internas entre integrantes que hacen roles similares.

- Nahuel: Hay una sincro en una manera de interpretar, de ver la vida, de vivir la vida, que hace que el proyecto se desarrolle, aunque seamos dos, de una manera ultra fluida y natural.

¿Qué pueden decir del camino recorrido de Hipnótica?

- Nahuel: El crecimiento para mí fue abismal y espectacular. Yo no sé si afuera se ve así. Y tampoco me importa. Creo que por eso mantenemos también el grupo. Muy sano. Lo que más satisfacción me da de toda esa curva es el disco nuevo y poder haber hecho un disco con canciones que son actuales. Me siento más preparado, como compositor y como productor, para seguir bajando las ideas y seguir persiguiendo ese objetivo medio místico infinito de querer hacer mejor música y querer seguir haciendo discos.

- Hernán: Hay colegas que son los artistas más mainstream en este momento de este género y nosotros no ocupamos ese lugar. Sentimos que ocupamos un lugar que que es muy importante, donde muchos grupos quisieran estar también y que como tal lo valoramos y lo seguimos viendo como un trampolín. Y me parece que a nivel contextual está muy bueno lo que está pasando con muchos grupos de Argentina que son cercanos a Hipno y que son cercanos generacionalmente y que hemos compartido el camino, compartimos la estética, compartimos el público. Y que esté tanta gente descubriendo esos artistas, yendo a verlos, consumiéndolos, abre un poco la puerta para todos. Así que siento que estamos en un muy buen momento, la verdad.

¿Qué sigue en la agenda de la banda?

- Nahuel: No sabemos bien, pero sí tenemos ganas de antes de fin de año de tocar acá (en CABA) una vez por lo menos, y estamos medio laburando en eso. Tuvimos la suerte de estar en el Festival de Paraguay en Córdoba y poder hacer un show con la banda, tocar los temas nuevos, que eso nos sacó la manija y poder bancarla hasta el año que viene. También tenemos Rosario el 23 de noviembre.

- Hernán: Un show nuestro que estamos re contentos porque hace mil que no vamos. El año que viene vamos a participar en la grilla del Quilmes Rock también.

- Nahuel: Por otro lado, es altamente probable que volvamos el año que viene a España. De hecho, es muy probable que volvamos ahora dentro de muy poquito, pero todavía no está confirmado. También nos gustaría girar por la costa en el verano.

- Hernán: Ahora tenemos que seguir laburando en el contenido de apoyo al disco que sacamos, girarlo. También entendemos que no podemos volver a borrarnos tres años de nuevo (se ríe). Entonces como que en el mientras tanto estamos haciendo lo que sigue y pensando la gira.