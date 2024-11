Hernán de Mala Fama contó lo que hizo con sus hijos y sorprendió a la cumbia: "Siempre de chiquitos"

Sorpresa total en la cumbia por lo que contó Hernán de Mala Fama sobre sus hijos.

Hernán Coronel es el cantante de Mala Fama, una de las bandas de cumbia más convocantes de la música popular en Argentina. Es por esta situación que, en las últimas horas y teniendo en cuenta la cantidad de shows que el artista llevaba adelante en sus épocas de auge, llamó la atención lo que contó sobre sus hijos. "Siempre de chiquitos", aseguró.

En diálogo con Infobae, Hernán de Mala Fama contó cómo fueron sus primeros años en la música, la crianza de sus hijos y el rol que ocuparon al momento de hacer giras y presentarse en diferentes boliches bailables. "Siempre de chiquitos los llevaba a mis hijos, tengo un solo hijo varón que se me fue con los traperos y estrenaron video, pero siempre los llevé para todos lados. Obviamente, no los tenía en un baile a las 3 de la mañana", aseguró Coronel.

A su vez, el cantante de Mala Fama recordó la edad en la que fue padre primerizo: "A los 18 años. El otro día le contaba a una amiga que va a ser madre por primera vez, que es cantante también y tocamos en La Plata. Le explicaba que cuando tenga a su hija en brazos al rato, no a los meses, al rato va a llegar un momento en el que va a sentir que esa niña es una extensión de tu vida".

"Va queriendo. Me preguntan mucho si está todo bien y yo les respondo que no siempre va a estar todo del todo bien. Lo que sí puedo decir es que por suerte o gracias a la vida o a lo que sea la familia está bien, que es lo fundamental para mí" sentenció Hernán de Mala Fama al momento de contestar sobre en qué momento de su vida se encuentra.

Hernán de Mala Fama se largó a llorar en medio de una entrevista

Hernán recordó a Ricardo Iorio, con quien tenía una gran relación y de hecho vivió unos días con él. "Era muy enérgico, ciclotímico, raro, gracioso, un poco violento también, en los asuntos nomás, pero nada físico ni raro", expresó el líder de Mala Fama.

En el relato, reveló que la diferencia de estilos musicales que hacía cada uno era tema de conversación entre ambos. "Estábamos haciendo musica por horas y por ahí me decía '¿cómo vas a cantar A las 4 vos te vas, boludo?' Y al rato decía 'está buena esa canción'. Le llegué a conocer su genuina humanidad", resaltó.

En este sentido, profundizó: "Era un osito cariñoso. De repente la humanidad del abrazo, el 'darse cuenta', era un escudo que él tenía de ser así, pero era un osito cariñoso". En el cierre de la anécdota y con lágrimas en los ojos, Hernán reveló las últimas palabras que intercambió con Ricardo Iorio antes de morir. "Me quedé con mucha bronquitis porque encima él en el último video que me manda me dice 'ya nos volveremos a ver'. Y ahora tengo que ir a buscarlo yo, boludo...", finalizó.