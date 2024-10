Gepe presenta "UNDESASTRE": "Las canciones se enriquecen con las colaboraciones".

Daniel Riveros Sepúlveda, conocido artísticamente como Gepe, habló con El Destape sobre su nuevo álbum, UNDESASTRE, el décimo de su carrera. Este trabajo no solo marca un hito en su trayectoria, sino que también resalta la riqueza de las colaboraciones, al contar con la participación de reconocidos artistas como Mon Laferte, Rubén Albarrán, Monsieur Periné y Belencha.

En UNDESASTRE, Gepe explora una variedad de estilos que van desde el pop y el folklore hasta la cueca, el reggae y los boleros. Este enfoque ecléctico refleja su versatilidad como artista y su deseo de experimentar con diferentes sonoridades. El chileno no solo se expresó sobre las influencias que moldearon este álbum, sino también sobre su proceso creativo y la conexión que establece con otros músicos.

¿Cómo exploraste la fusión de géneros en Undesastre y qué otros sonidos podemos escuchar en este nuevo álbum?

- Yo creo que conscientemente no hay una fusión, sino que lo que ocurre es un respeto a la naturaleza de cada canción. Es decir, si hay una canción que nace con aires andinos, se trabaja de esa manera, y no se obliga a una canción a sonar de otra manera que no se corresponda con su naturaleza. Entonces, no hay una opción consciente de hacer una canción con determinada onda musical. No sé, hay una naturalidad que responde a ese respeto por el origen de la energía que cada canción tiene. En ese sentido, no hay una fusión, y creo que nunca la ha habido en mi carrera. Es más una naturalidad, de tomar las herramientas que uno tiene a la mano y de lo que la canción se desprende. También hay que tomar en cuenta que en el disco hay ciertas canciones que tienen que ver puntualmente con música tradicional chilena o latinoamericana.

¿Qué te inspiró a invitar a Rubén Albarrán para colaborar en tu sencillo En Vivo, y cómo fue trabajar con él durante el proceso de creación?

- Bueno, Rubén Albarrán es una persona que yo admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, particularmente desde el disco Re. Ahí lo conocí. Me encanta ese disco y me encanta lo que han hecho después. Me gusta su manera de pensar, su manera de vestir, esa idea de cambiarse el nombre cada cierto tiempo. Es muy original y muy orgánica, muy real, y un gran compañero. Descubrí eso al trabajar con él codo a codo. Grabó su parte vocal en Santiago, lo cual fue una experiencia maravillosa. Luego de eso, estuvimos grabando el video acá en Ciudad de México, y fue otra experiencia que me dio a conocer a un personaje realmente muy sensible, muy único.

Hablaste sobre la importancia de las colaboraciones en tus proyectos ¿qué aportan estos encuentros creativos a tu música?

- Todo, o sea, el trabajo solista, como se denomina, no es un trabajo muy solo. Pero cuando se colabora con otra persona, crecen en musicalidad y en contexto. Por lo tanto, para mí, las colaboraciones son, desde hace mucho tiempo, súper necesarias. Creo que las cosas crecen en un sentido poco predecible, por lo menos para mí. Yo diría que en el 99% de las colaboraciones que he hecho no hay ninguna lógica. No hay nada que se pueda predecir, no hay nada que se pueda predisponer. Hay mucha magia en eso, y a mí me encanta. Se me hace súper necesario que existan en cada disco. En este particular hay muchas colaboraciones, así que me obsesioné con esa idea.

¿Hay algún artista argentino con quien te gustaría colaborar?

- Muchos. Me encanta la música argentina actual, en particular CA7RIEL. Amo lo que él hace; su cabeza me gusta, su manera de ser, él en particular.

¿Qué es lo que más te gustó de Argentina las veces que visitaste el país?

- Yo creo que la misma idea, lo leí en un libro de Daniel Melero que acabo de terminar, donde dice en una parte una frase que él repite constantemente. Dice en su decálogo: "Yo quiero siempre estar consciente de que vivo en Buenos Aires porque Buenos Aires me importa y Buenos Aires lo tiene todo". Esa idea que se repite constantemente en la autobiografía de Melero se me hace lo más maravilloso de Argentina, o de Buenos Aires en particular. Es como la idea de que una ciudad te nutre de estética, de corazón, de espíritu, de historia, de arte en general. Creo que he estado muchas veces en Buenos Aires, pero siempre me ha dado la impresión de que es un mundo cerrado. O sea, es un mundo único, más que cerrado. No es que no te permita entrar para nada, es un mundo único, y ahí hay mucha música, mucho arte y muchas personas que son particularmente distintas al resto del mundo. Eso es genial.

¿Te vamos a tener en Buenos Aires para presentar este nuevo lanzamiento?

- Sí, claro que sí. Prontamente van a aparecer aquellas fechitas que estamos elaborando minuciosamente, así que nos vemos pronto.