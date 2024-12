"Fue doloroso": Jorge Rojas se sinceró con todo el folklore y reveló lo que vivió en el 2024

Jorge Rojas reveló lo que vivió en un reciente posteo de Instagram.

Jorge Rojas es uno de los cantantes del folklore argentino que más llegada tienen en las redes sociales hacia el público. En ese sentido, el intérprete de canciones como No Saber de Ti y La Yapa compartió un comprometido texto como balance de año y causó repercusión en Instagram.

En el último día del año, muchas personas deciden utilizar sus redes sociales para hacerles llegar a sus seguidores un resumen y un balance de cómo fueron los pasados doce meses: buenos y malos momentos, altibajos, aprendizajes y experiencias. De ese modo, Rojas hizo una publicación en la que escribió un extenso texto que dio cuenta de lo que vivió en el 2024.

"Como están por ahí!? Haciendo un balance también!? Es casi inevitable pensar en todo lo que vivimos cuando termina el año, verdad!? Por aquí dejando atrás un 2024 muy intenso!", comenzó su texto el músico. Y siguió: "Acá les comparto algunas imágenes, obviamente los pasajes más lindos! Aunque que hubo de todo! Lo que nos pasa, definitivamente se presenta ante nosotros para enseñarnos algo, si no vivimos la experiencia, no se aprende, cuando atravesamos este proceso es posible cambiar, crecer, madurar".

Rojas aseguró que hoy en día no teme equivocarse, ya que considera a los errores como indispensables para el aprendizaje. Y sumó: "Cuando la vida nos pone a prueba, no es para mostrar nuestras debilidades, es para que podamos descubrir fortalezas y reconstruirnos, para esto, lo construido debió derrumbarse y seguramente fue doloroso, de lo contrario no hubiera caído y es así, la vida se encarga de moverlo todo, te lleva de un extremo a otro en un solo segundo!".

Jorge Rojas.

La reflexión final de Jorge Rojas en su mensaje

"Y ahí vamos, por momentos en calma y por momentos en una tormenta que pareciera que va a destruirlo todo, y pasa! Y así pasó este año y lo dimos todo y más! Para el que viene les deseo lo mejor!!! Un huracán de experiencias por las que valga la pena vivir!!! Los abrazo con el alma y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado como siempre en todas mis locuras, por cada concierto donde nos encontramos para sentirnos cerca y compartir esa emoción una vez mas!!! El 2025 se festeja de punta a punta!!! Pasaron 20 años desde aquel 2005 dónde comenzaba un nuevo sueño!!! Y se festeja!!! Feliz año nuevo!", concluyó su posteo el folklorista.

Jorge Rojas invitó a sus fans a ver su nuevo video

El músico compartió en sus redes un metraje sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su extensa gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.