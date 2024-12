Entrevista a Fánzua: su presente artístico y su show en la Fiesta Plop

Fanzua dialogó con este medio tras su show en Vorterix.

Fánzua pasó por la Fiesta Plop en Vorterix el pasado viernes 20 de diciembre con un show explosivo basado en su más reciente álbum, Crudo. El espectáculo se trató de una propuesta pop llena de energía, baile y adrenalina, que puso a bailar y a cantar a todos los presentes en el mítico recinto porteño donde cada viernes se lleva a cabo la mencionada fiesta LGBT+, desde hace 18 años. En diálogo con El Destape Web, el músico contó cómo vivió esa experiencia.

El artista desplegó su talento en cada canción que interpretó sobre el escenario de Vórterix, al que entró vestido con un sobretodo negro y unas bucaneras del mismo color hechas en un género simil peluche. En la mitad de su show, Fánzua se quitó su abrigo y se lo vio con una moderna musculosa también negra, con tiras que recorrieron su espalda y hombros.

El intérprete de canciones como Loop, Tu Carita y Activo estuvo rodeado por seis bailarines -que suelen ser parte del staff de la Fiesta Plop cada viernes-, quienes aportaron dinamismo y sustancia al show pop con influencias oscuras e introspectivas que propuso Fánzua ante su público. Las pantallas ubicadas en el fondo del escenario también fueron fundamentales para contribuir al clima de enigma en la performance.

En cuanto al material discográfico de Fánzua, desde su equipo lo definen como “una invitación a vivir la vida como una performance: nueve canciones que exploran el placer, la culpa y el éxtasis, te invita a sumergirte en un universo donde la fiesta y la introspección se fusionan. Cada tema es un viaje emocional que te hará cuestionar y disfrutar de tu realidad”.

Entrevista a Fánzua

¿Cuáles son tus influencias a la hora de crear música y cranear un show?

- Lo primero que me influencia es lo que me está sucediendo en ese momento, soy bastante receptivo al presente para cranear tanto música como conceptos en un show. Suelo componer y producir las canciones ya sabiendo que es lo que me imagino escénicamente después cuando llegue el momento de hacerlo en un live, siento que todo es un engranaje de fantasía para que el público se meta en un viaje sensorial cuando venga al show. Me inspiran muchos amigxs y colegas, ver cómo salimos todos a cantar y tocar en fiestas o festivales y vivir la noche mostrando nuestro arte y creatividad, ellos me llenan de inspiración y ganas.

¿Cómo viviste el show en Vorterix?

- Es un show bastante psicodélico y cardio. La preparación es de mis partes preferidas, soy muy fan del ensayo, es como un momento de laboratorio y de pulir. El show fue bastante intenso en cuanto a coreografías, hubo una entrega muy hermosa de coreógrafos y bailarines acompañándome y dándole vida a este show, haciéndolo una total fiesta. Ni hablar de mi equipo que me acompaña siempre produciendo todo y del público hermoso que fue Fiesta Plop.

¿Qué tanto espacio ves para los artistas queer en la industria musical actual? ¿Crees que el avance de la derecha a nivel social en varios aspectos repercutió en ese sentido?

- Sí creo que repercute, porque si hablamos de la “industria”, bueno.. la industria se maneja también por gente con poder de dar visibilidad y espacios para que el público te conozca incluso por fuera de la comunidad. Y la derecha no ha sido nunca muy amigable con la visibilidad de artistas queer. Creo que laburamos imparablemente por ser genuinos con lo que queremos compartir artísticamente, y celebramos a cualquier persona que nos elija y nos escuche por eso. Elegimos no tranzar con muchos estereotipos actuales y sabemos lo que eso implica, pero seguimos nuestro camino sabiendo que tenemos el compromiso, las ganas y el arte para crecer cada vez mas y ocupar espacios increíbles, y sé que así será, ya está siendo. Por lo pronto me siento agradecido y feliz del público que hoy ya me acompaña y nos banca.