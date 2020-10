El grupo virtual Gorillaz lanzó hoy su nuevo disco "Song Machine: Season One - Strange Timez".

El grupo virtual Gorillaz lanzó hoy su nuevo disco "Song Machine: Season One - Strange Timez", en lo que es nuevo capítulo de este universo creado por el músico inglés Damon Albarn y el historietista Jamie Hewlett.

Recopilando los siete episodios lanzados desde comienzos de año, cada uno con su propio video siguiendo las aventuras de Noodle, 2D, Murdoc y Russel en el estudio y a través del mundo, la colección completa "Season One" con un total de 17 canciones ya está disponible en plataformas digitales Además, Gorillaz anunció una serie de shows en vivo, con un evento global que se emitirá en diciembre y que tendrá nuevas fechas el año que viene.

Será la gira "Song Machine Tour", que incluirá la transmisión del primer show en vivo de Gorillaz desde 2018, el 12 y 13 de diciembre, antes de la visita a Colonia y Berlín, en Alemania, y Luxemburgo el próximo verano, y un show de regreso en el The O2 de Londres, el 11 de agosto de 2021, informó el grupo en sus redes sociales.

El grupo virtual Gorillaz está formado por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, la guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs, su aclamado álbum epónimo se lanzó en 2001.

Los álbumes subsiguientes de la banda ganadora de los premios Grammy y BRIT fueron "Demon Days" (2005), "Plastic Beach" (2010), "The Fall" (2011), "Humanz" (2017) y "The Now Now" (2018).

En este nuevo trabajo hay colaboraciones de Robert Smith, Beck, Tony Allen, Elton John, St Vincent, Peter Hook, Joan as Police Woman, Slaves y Unknown Mortal Orchestra.