Emoción en el folklore por lo que contó Luciano Pereyra: "Todos llorando"

Luciano Pereyra grabó un tema muy especial.

Un histórico referente del folklore como el cantante Luciano Pereyra pudo darse “un lujo” que anhelaba hace mucho tiempo, pero aclaró que no fue algo fácil y reveló un secreto de la producción de su nuevo tema: “Todos llorando porque nos íbamos acordando nuestros momentos de la infancia”. Se trata de la canción “Mi primer amor”, en homenaje a su mamá Ángela y a todas las madres en su día.

“Estamos estrenando tema, uno muy especial, que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de poder hacer”, explicó Luciano Pereyra en una entrevista con el programa “Morfi”, donde contó todos los detalles de la producción y apenas estrenó el videoclip en todas las plataformas manifestó: “Después de tantos intentos fallidos, por fin apareció la inspiración y salió esta canción”.

“Está dedicada a mi mamá, y es un homenaje a todas las madres. Tuve la dicha, también el privilegio, de poder hacer este videoclip con mi mamá”, indicó ante las preguntas de los conductores Lizy Tagliani y Diego Leuco, ante quienes bromeó: “Aceptó, fue un poco difícil tenerla ahí, pero la verdad que la pasamos muy, pero muy bien”. Luego, el artista planteó: “Era la manera que yo tenía de homenajear, no solo a mi mamá, sino a todas las madres en su día”.

Fiel a su estilo, la conductora de Telefe preguntó: “¿Cobró mamá?”. “Sí, pero no muy caro, unos mimos y unos besos y ya estaba”, se sumó al chiste el destacado compositor. Allí aprovechó para describir el paso a paso de su nuevo trabajo: “Es un homenaje completo porque mi mamá es de Misiones, de Santo Pipó, y en el momento que estábamos haciendo la canción, que venía con un ritmo cumbia, dije ‘es una buena canción para bailar’. Y pensé en que mi mamá es descendiente de polacos y bueno, ‘vamos a poner un violín, un acordeón, que haya como medio como una polka’”.

En ese mismo sentido, Pereyra repasó el trabajo: “Y yo ya me iba imaginando el videoclip y dije ‘al final tiene que terminar la misma melodía de la canción con un chamamé y tengo que bailar con mi mamá’”. “Me di el lujo, más allá del homenaje, es un gusto que me pude dar de tenerla en un videoclip y bailar la música de su tierra”, destacó e insistió: “Fue muy lindo y fue también un desahogo después tantos intentos de querer escribirle algo a ella. Parece algo simple, pero es difícil hacer algo para mamá”.

Durante ese tramo de la entrevista explicó el momento más emotivo para armar la letra: “Cuando estábamos componiendo esta canción con Andrés Castro, con Patric Romantik, todos venían hablando que eran padres hace poquito y que entendían mucho más sus esposas, pero sobre todas las cosas, que la heroína es mamá, porque entienden a su mamá. Ahí dije ‘escribámosle una canción a mamá’”. “Fue muy lindo porque en el proceso, a la hora de ir componiendo, todos llorando porque nos íbamos acordando nuestros momentos de la infancia. Imaginate lo que me costó cantarla”, confesó Luciano Pereyra.

Además, el artista del folklore mencionó que el videoclip se rodó en Luján y expresó: “La verdad que fueron muchas emociones juntas, en una fecha muy especial, donde hubo muchas devoluciones de la gente. Fue muy lindo”. Y en ese punto contó la reacción de Ángela al escuchar el tema para ella: “Me hizo poner la canción tres veces y no me decía nada. Dije ‘me mandé una macana, algo hice mal’”.

“Después le pregunté ‘¿Qué pasó?’, y me dijo ‘Mirá, yo no puedo creer que me hayas hecho esta canción, estoy muy emocionada, muy conmovida’”, completó Pereyra y mencionó una frase de Ángela: “Yo cada vez que te veo cantar, para mí es como la primera vez”. “Fue muy fuerte y muy lindo”, agregó el cantante y concluyó: “A ella lo que le gusta es verme cantar, no sé si reconoció en la canción, espero que sí. Estoy agradecido a Dios por la madre que me tocó”.

Mirtha Legrand puso contra las cuerdas a Luciano Pereyra

El popular cantante de folklore Luciano Pereyra fue uno de los invitados de este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand y cómo es ya una histórica costumbre, la conductora puso en aprietos al intérprete con sus preguntas sobre su vida íntima.

Pereyra habló sobre la actualidad de su carrera, su nuevo tema, los shows con Abel Pintos y sobre su relación con su pareja Julieta Rezzuto, con quien está en pareja hace seis años.

En ese contexto, Mirtha Legrand fue al hueso y le preguntó: "¿Y pensás casarte o conviven ustedes?. Ante esto, Luciano Pereyra confesó: "Después de la pandemia quedamos viviendo juntos. Nos llevamos muy bien, le mando un beso porque nos está mirando en casa". Con soltura, el cantante evitó la respuesta.

"Ella no va a todos los shows, pero siempre que puede viene. Me gusta que me acompañe. Es una compañera increíble y una mujer espléndida. Nos acompañamos en el día a día y es muy divertido. Disfrutamos de la casa, de nuestros perros, y lo pasamos muy bien. Estoy muy enamorado", agregó con relación a su pareja durante la cena en La Noche de Mirtha, por El Trece.