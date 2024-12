El tango quedó perplejo por lo que afirmaron de Raúl Lavié a sus 87 años: "Como la del Negro"

Raúl Lavié es uno de los exponentes del tango en Argentina.

Raúl Lavié es sin dudas uno de los símbolos del tango en Argentina y en este final de 2024, se encuentra llevando a cabo los últimos compromisos artísticos cargados de recitales en distintos puntos del país. En este marco, un comentario sobre el cantante de 87 años causó sensación en el ambiente de la música y despertó muchas reacciones en los fanáticos.

Son muchos los artistas del mundo del tango que trascendieron en Argentina desde la voz o la ejecución de otros instrumentos. En el caso de Raúl Lavié, su imponente voz cautivó a todos y aún a sus 87 años, se mantiene activo en este ambiente con lanzamientos de canciones y una importante agenda de shows.

Cuando el pasado 11 de diciembre se celebró el Día del Tango, un posteo en redes sociales ponderó la trayectoria del artista y rememoraron un video del año 2018: allí interpretó la canción Balada para un loco de Roberto "El Polaco" Goyeneche. "Para mí una leyenda la cual gracias a Dios tengo el privilegio de acompañar hace ya varios años", expresó Axel Gómez, bajista y contrabajista de Lavié que utilizó su cuenta de Instagram para reconocer su figura.

"Y Balada para un loco, sin ser un adulador y sin querer faltar el respeto a otros cantantes, no hay interpretación como la del Negro", cerró Axel, quien llenó de elogios al cantante de 87 años. Cabe resaltar que hace pocos días, cantó el Himno Nacional Argentino en la inauguración del Corredor Spegazzini y de cara a los pocos días que le quedan al 2024, no tiene fechas confirmadas.

"Me rompió la cabeza": Raúl Lavié confirmó su relación con Astor Piazzolla, prócer del tango argentino

Raúl Lavie es uno de los grandes cantantes que dio el tango en Argentina. Y si bien no se considera tanguero, sino más bien un "tanguista" o amante de este género musical, logró forjar una relación estrecha con una de las grandes leyendas de la música nacional: Astor Piazzolla.

En una extensa charla con La Nación, Raúl Lavié habló de su historia con Astor Piazzolla y expresó: "Una de las cosas más importantes que me han pasado; quizá como haber sido parte de Tango argentino. Tengo una filmación de Canal 13, cuando volvimos de una gira de Japón, una de las tantas giras que hice con Astor. Fui conocido y amigo de él y lo soy de toda la familia. Ya canté con las tres generaciones: Piazzolla, su hijo, Daniel, y su nieto, Pipi. Tuve el honor de escribir un prólogo para un reciente libro de Daniel; así es la relación".

"Nos queremos y significan mucho para mí. Cuando estaba preparando Piazzolla inmortal, en el centenario de su nacimiento, Pipi me dio manuscritos de Astor, una pila de música arreglada por él. Como músico, Astor me rompió la cabeza y estoy totalmente de acuerdo con la lucha que emprendió en un momento tan difícil con la renovación", aseguró Raúl Lavié, dejando en claro que continúa su vínculo afectivo con la familia Piazzolla más allá de que Astor no esté presente físicamente.