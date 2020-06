El sorpresivo anuncio de Fito Páez sobre su futuro laboral

El cantautor Fito Páez adelantó sus nuevos proyectos y reflexionó acerca de su vida en cuarentena. En una entrevista exclusiva con El Destape Radio, contó que está trabajando en una autobiografía durante estos días de aislamiento.

En diálogo con Pedro Rosemblat y Maitena Aboitiz, el artista adelantó: “En el último mes estuve escribiendo una autobiografía". Asimismo, afirmó, con respecto a los ritmos de vida que todos los argentinos debimos adoptar para prevenir el COVID-19: “La cuarentena te achancha. Tenés que hacer algo para manejar la inacción, así que estoy haciendo bicicleta. Sino estoy siempre escribiendo. Mi economía me obliga a tocar permanentemente para llegar a fin de mes. Este nuevo ritmo es más sedentario".

En otro tramo de la nota, Fito se animó a bromear con el equipo de "Patrulla Perdida" sobre su exceso de peso debido a estar siempre sentado.

La bomba llegó pocos minutos después, cuando Páez anunció su nuevo proyecto: “En el último mes estuve escribiendo una autobiografía. Es una tarea muy recomendable porque uno es su propio verdugo. No soy bueno conmigo, soy un antihéroe total. Hay que ser sincero. Los años de psicoanálisis hacen que puedas descuartizarte sin problemas”. En medio de risas y felicitaciones, "El Cadete" se atrevió a consultar si su psicoanalista había aprobado la idea; a lo que Fito replicó con un "soy un violador natural de las leyes".

Tras recordar la clásica anécdota de cómo conoció al folclorista argentino Atahualpa Yupanqui en una recepción en el año 1986, Páez reflexionó: "Me felicitó por 'Yo vengo a ofrecer mi corazón' en un baño de una recepción donde estuvo una hora contándome anécdotas. 'Siga así, 'mijito', que andará bien', me dijo. Como no me voy a sentir orgulloso por eso".