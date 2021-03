Amante de los gatos: la alegría de Mick Jagger al presentar a su nuevo gatito bebé.

Mick Jagger eligió Instagram como red social para presentar en sociedad al nuevo integrante de su familia. La estrella de The Rolling Stones subió una simpática foto con Nero, su gato negro bebé. "Es un poco tímido ante las cámaras", confesó, ante los comentarios de sus seguidores, que saludaron al felino y a su icónico dueño.

El rockstar de 77 años sorprendió a sus fanáticos con la alegre noticia de incorporar una mascota a su casa de familia. “Saluden a Nero, es un poco tímido con las cámaras”, escribió el artista debajo de la fotografía junto al hashtag en inglés Gatos de Instagram.

En la dulce imagen se ve a Jagger sentado en un sillón, sonriente, y mientras sostiene al gatito negro sobre su regazo. Todo mientras posa con una guitarra al lado del sillón. Por lo visto en la instantánea, Nero no tenía muchas ganas de ser capturado por los flashes ya que vio hacía bajo y esquivó el foco, tal como se ve en el resultado final.

La publicación de Mick Jagger recibió más de 178 mil me gusta y decenas de comentarios. “¿Lo pintas de negro?”, “Extraño a Nero y Gus”, “Catisfaction”, “¡Me encanta que seas un amante de los gatos!”, fueron algunas de las recepciones destacadas que le dejaron a la estrella de rock sus seguidores de Instagram.

