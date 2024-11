El folklore asombrado por un secreto de Los Nocheros: "El único argentino"

Los Nocheros recibieron a Raly Barrionuevo en su programa de streaming y uno de los cantantes reveló un secreto que nadie conocía.

El popular conjunto musical del folklore Los Nocheros brilla en cada presentación que brinda en el escenario y ahora sumaron una nueva faceta de “streamers” con el programa especial que realizan con invitados más que especiales. En la última edición del show “Nocheros en la mesa”, los cantantes se juntaron a comer con otro destacado artista del género: Raly Barrionuevo. Pero la música y las risas se apagaron cuando un vocalista reveló un secreto inesperado.

Según destacan los históricos folkloristas en su canal de Youtube, el programa “es un micro producido íntegramente por Los Nocheros en donde el espíritu de la guitarreada y la sobremesa del norte argentino están más presentes que nunca”. “En una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo que nutre el alma de los cantores de Salta”, completa la descripción del video, que ya acumuló casi 30 mil vistas en menos de 5 días.

Como en cada entrega del ciclo, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel se destacan con sus historias divertidas, algunas bromas graciosas y emocionan a todos con las canciones clásicas de su repertorio. Por su parte, Raly Barrionuevo aportó su energía para completar un almuerzo de lujo. Todo terminó empañado a la hora del postre, cuando uno de los artistas confesó su rechazo al dulce más popular del país.

“¿No tenés helado de limón? Helado de limón con miel de caña, ¡Eso es un postre!”, manifestó con euforia Rubén, sobre el final del video. “Pero tiene dulce de leche, negro”, advirtió Mario y generó una cara de asco de su compañero, que fue capturada en primer plano. Nadie entendía nada, hasta el propio invitado especial.

“¿A quién no le gusta el dulce de leche?”, preguntó sorprendido Raly y Ehizaguirre fue contundente en su rechazo y describió orgulloso: “Debo ser el único argentino al que no le gusta el dulce de leche”. “Capaz, seguramente”, comentó el invitado, mientras lo miraba con asombro.

“Me lo hacen a propósito”, acusó Rubén a sus compañeros de música y alertó sobre los postres: “Ya me he dado cuenta, que me lo hacen a propósito. No me gusta”. Para cerrar el contenido, mientras cantaban el tema “Herederos”, se lo muestra a Rubén contento con su pedido: “Postre salteño, esto es un postre salteño: helado de limón con miel de caña. No saben lo que se están perdiendo”.

Cabe recordar que Los Nocheros sufrieron un problema técnico muy grave que puso en riesgo toda la producción. Antes del estreno de este último video, revelaron una situación también insólita. “¿Cuándo viene lo de Raly?”, preguntó el vocalista Mario en el breve clip que subieron a Instagram como lanzamiento del programa y Rubén alertó a todos: “He tenido un problema técnico”.

“Tenía un disco rígido que patafutetes”, agregó y señaló sobre el término en lunfardo para los más jóvenes: “Eso es para los viejos”. Luego completó el detalle percance con su humor característico: “Pero bueno, se le ha hecho de goma, se ha hecho moco el disco rígido”.

“Ahí estaban las cosas del Raly”, lamentó junto a sus compañeros, pero aclaró: “Hay algunas cositas para rescatar, de algún teléfono que siempre andan dando vuelta cuando hacemos un "Nocheros a la mesa". “Algo vamos a rescatar de las cosas de Raly y mucho más todavía”, cerró Rubén entre risas y rápidamente los seguidores estallaron con divertidos comentarios.