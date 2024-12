Dolor en la música por lo que se supo de John Lennon: "Los resultados".

El mundo del rock quedó conmocionado luego de que trascendiera una fuerte noticia relacionada a John Lennon. A 44 años de la muerte del famoso cantante, su nombre volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no por algo sobre él, sino por su hijo, Julian Lennon, quien decidió abrir su corazón y contar el complicado momento de salud que atraviesa.

Según contó en su cuenta de X, el músico inglés fue diagnosticado con cáncer de piel y tuvo que ser operado de urgencia debido a la gravedad de su situación. Ante esto, decidió hacer un contundente descargo, en donde contó que a sus 51 años tuvo que ser sometido a una cirugía para extirparle un melanoma detectado "de casualidad", por su dermatóloga. "En lugar de ir a casa a poner el árbol de Navidad y terminar felizmente el año relajándome, volé directamente a Los Ángeles, después de terminar todo mi trabajo en Nueva York, y fui directamente del aeropuerto a la cirugía, con un cirujano recomendado por mi doctora", empezó por revelar.

El lunar con células cancerosas estaba ubicado en su antebrazo y, pese a haber sido removido, es necesario que siga bajo control por una posible mutación o metástasis. "La operación fue un éxito, pero todavía tenemos que tener los resultados de la biopsia, que es posible que no recibamos antes de Navidad". Sin embargo, no quiso dejar de agradecer a los médicos "por ser capaces de coordinar la cirugía con tan poca anticipación". "Una buena noticia sería el mejor regalo de Navidad que jamás haya recibido. Y espero que así sea", aseguró.

Finalmente, sentenció con un mensaje emotivo y reflexivo: "Solo quiero decir que también es un recordatorio oportuno para todos: que se hagan un chequeo médico. Solo lleva un poco de tiempo hacerlo y, al final del día, puede que estén salvando su propia vida. Por el bien de ustedes mismos, de sus familiares y amigos, vayan al médico y hagan lo que se debe hacer… Amo la vida, quiero vivir mucho tiempo y esta es una forma, y una elección, que podría determinar su futuro. Les deseo a todos unas felices fiestas y una vida larga y saludable".

Julian Lennon se sometió a una cirugía para extirparle un melanom

¿Cómo se conocieron Paul McCartney y John Lennon?

El encuentro entre Paul McCartney y John Lennon marcó el inicio de una de las colaboraciones más influyentes en la historia de la música. Este encuentro no solo dio origen a The Beatles, sino que también transformó el paisaje musical del siglo XX. A continuación, se detalla cómo y dónde se conocieron estos dos íconos del rock.

En 1957, en la parroquia de St. Peter’s en Woolton, Liverpool, se celebró un festival del jardín, un evento típico de verano que incluía diversas actividades comunitarias. El evento principal era una presentación del grupo de skiffle local llamado The Quarry Men. La alineación del grupo incluía a John Lennon, quien tocaba la guitarra y cantaba, junto con Eric Griffiths (guitarra), Colin Hanton (batería), Rod Davies (banjo), Pete Shotton (tabla de lavar) y Len Garry (bajo de cofre de té).

El momento crucial de ese día ocurrió gracias a Ivan Vaughan, un amigo de la infancia de Lennon que también asistía al festival. Vaughan invitó a su conocido del Instituto de Liverpool, Paul McCartney, a que se uniera a la festividad. McCartney, un joven de 15 años, asistió sin imaginar que ese día cambiaría su vida.

Durante la presentación de The Quarry Men, McCartney quedó impresionado por una versión de “Come Go With Me” de The Del-Vikings. Aunque Lennon improvisó parte de la letra, la elección de esta canción, que no era ampliamente conocida, llamó la atención de McCartney. Esto reveló un conocimiento musical compartido y una afinidad por las mismas influencias, que resultaron ser puntos de conexión fundamentales entre ambos.

Después de la actuación, Vaughan presentó formalmente a McCartney a Lennon. En esa primera conversación, McCartney ayudó a Lennon a afinar su guitarra, que estaba afinada como un banjo, y mostró sus propias habilidades tocando algunas canciones. Este encuentro reveló un entendimiento y respeto mutuos por las capacidades musicales de cada uno.