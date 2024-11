Dinosaur Jr detonó Buenos Aires a pura distorsión en su regreso al país

Dinosaur Jr volvió a Buenos Aires y detonó el Complejo C Art Media (PH: Nadia Guzmán)

Dinosaur Jr volvió a Buenos Aires con su poderosa distorsión a cuestas ante un Complejo C Art Media colmado que lejos de molestarse por el altísimo sonido, pidió aún más volumen. Prácticamente sin mediar palabra con el público, la banda dio un show conciso con el que demostraron por qué son una de las referencias ineludibles del rock noventero.

En su segunda visita a Buenos Aires con Dinosaur Jr, J Mascis cumplió el sueño de Ricardo Mollo, que desde hace unos años canta que siempre soñó con "una pared de equipos al re palo". Respaldado por seis -sí, ¡seis!- Marshall detrás suyo y varios más por delante como retorno, el guitarrista y cantante de la legendaria banda que hizo explotar el rock alternativo de los 90 llevó la definición de noise a un nuevo plano.

Si bien aquellos que tuvieron la posibilidad de presenciar la primera visita de Dinosaur Jr (en el Teatro de Flores en el 2012) aseguran que esa vez fueron aún más ruidosos y tuvieron la precaución de llevarse tapones para los oídos, lo cierto es que quienes fueron al Complejo C Art Media en la noche del jueves 7 de noviembre también quedaron con el cerebro zumbando. Melodías pop, riff furiosos, distorsión al palo, madurez y profesionalismo (puntualidad suprema a la hora de aparecer en el escenario): en suma, un combo imbatible.

Con los machaques constantes del bajista Lou Barlow y el baterista Murph, la banda liderada por Mascis hizo un repaso de su discografía, esa que le dio las herramientas necesarias al grunge para existir. Pese a ser menos exitosos comercialmente que sus "hijos" musicales, canciones como Feel the pain y Freak Scene fueron celebradas entre el público argentino como si hubieran sido grandes hits radiales.

Sin dirigirse mucho al público más que algunos "gracias" y unos gruñidos con los que demostraron su alegría por lo que se estaba viviendo, Mascis, Barlow y Murph se dedicaron a hacer ruido del bueno. El cierre llegó de la mano de Just like heaven, versión que Dinosaur Jr hace del tema de The Cure que ya en 1987 sorprendió al propio Robert Smith. En tiempos de música urbana como rey indiscutido del mainstream, el rock alternativo y la distorsión siguen gozando de buena salud, aunque en los márgenes, donde mejor se mueve un género, para muchos desprevenidos, "muerto".

