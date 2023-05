Danny Ocean en Argentina 2023: cuándo viene, fechas y entradas

El artista venezolano vuelve a la Argentina con un show exclusivo en el Luna Park.

Danny Ocean, el artista venezolano, vuelve a la Argentina tras su paso por el Lollapalooza 2023, esta vez con un show exclusivo presentando todos sus éxitos. El artista urbano dará un show en el Luna Park y en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber para verlo.

Danny Ocean en el Luna Park: toda la información

El artista, a través de la productora DF Entertainment, acaba de anunciar su primer concierto individual en el país, que lo hará en el Luna Park el próximo 20 de septiembre. El flamante anuncio llega justo después de que el artista lanzara "Correcaminos", una canción que compuso junto a su ídolo Alejandro Sanz. En ella, ambos reflexionan sobre las aventuras y desafíos que han vivido en sus carreras artísticas. Una vez más, el artista demuestra su capacidad para fusionar géneros, en este caso combinando pop con guitarras flamencas. El espectáculo en el estadio Luna Park promete ser una noche inolvidable, donde se reunirán los éxitos de sus dos discos anteriores y también presentará nuevos materiales, como el recién estrenado sencillo junto a Sanz.

Desde que Danny Ocean lanzó "Me rehúso" en 2016, su vida dio un vuelco impresionante que lo llevó a dedicarse por completo a su gran pasión, la música. El sencillo, que en un principio fue lanzado de forma independiente y luego por Atlantic Records debido a su enorme éxito, logró convertirse en un hit séptuple platino, alcanzando los primeros lugares de las listas en América Latina, Europa y Estados Unidos. Luego, lanzó una versión en inglés titulada "Baby I Won't".

A partir de ese momento, Danny no paró de lanzar éxitos como "Dembow", "Veneno" y "Swing", hasta que en 2019 lanzó su primer álbum, "54+1", producido por él mismo, recibiendo excelentes críticas y una gran acogida por parte del público. Su segundo álbum, el doble " @DannOcean" (2022), demostró que el talento de este músico multifacético no tenía límites y lo llevó a subirse a los escenarios de Argentina, México, Alemania, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela y otros países durante su gira Danny Ocean Tour. En este segundo trabajo, colaboró con grandes artistas como TINI, Tokischa, Guaynaa y Justin Quiles, así como con productores estrella como Ovi on the Drums, Andy Clay, Mosty, MAG, Luis Jiménez y Lewis Pickett.

Danny Ocean en Argentina: ¿Cómo conseguir las entradas?

Danny Ocean en el Lollapalooza 2023

El talentoso artista venezolano que lidera la vanguardia de los ritmos urbanos tendrá su presentación en el estadio Luna Park el próximo 20 de septiembre. Para obtener las entradas, se podrá acceder a la preventa exclusiva de Santander American Express a través de Ticket Portal, la cual estará disponible a partir del día de mañana, martes 9 de mayo, por un lapso de 48 horas o hasta que se agote el stock, lo que ocurra primero. Posteriormente, se abrirá la venta general.