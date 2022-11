Conocé a Andy Bett, ¿es más de lo mismo?

En la era de la Generación de Cristal, el músico y compositor de 24 años irrumpe con convicción en la escena para presentar “Más de lo mismo”.

Agustín Andribet, de nombre artístico Andry Bett, es un músico y compositor nacido en la Ciudad de Buenos Aires, que desde temprana edad utilizó el dibujo y la música como medios de expresión y alivio. La intimidad en las letras, la experimentación con el formato cantautor y la variedad de recursos a lo largo de sus canciones, son algunas de las características que definen a este ecléctico proyecto surgido en 2020 tras el lanzamiento de su primer disco de manera independiente, titulado “Cariño, Acaso No Lo Ves?”.

Ahora, en la era de la Generación de Cristal, el músico y compositor de 24 años irrumpe con convicción en la escena para presentar “Más de lo mismo”, un single que marca el camino de partida de su trabajo discográfico. “Sigo acá, hago siempre lo mismo ¿Dónde vas? No ves que soy distinto. Dame más, dame más de lo mismo. Me cansás, pero siempre me olvido”, expresa Andry en la canción.

Con su sencillez y honestidad, hace una crítica sobre el ego y sus disparadores más peligrosos. “Quiero más, quiero algo distinto” repite en las letras mientras en las imágenes cuenta una historia llamativa a través de distintas formas y colores.

El video retrata al cantante en personaje haciendo burlas sobre ser distinto y no ser “más de lo mismo”, y lo hace siendo él protagonista material de ese ego mediante un trazado absurdo que se jacta de ser mejor que el resto cuando en el fondo, es una cinta VHS igual que las demás. De esta manera, el artista invita a hacer una introspección a estas caras y saber burlarnos de ellas.

Agustín Andribet, de nombre artístico Andry Bett.

También ilustrador de su propia obra, Andry, plantea una mirada -entre reclamo y naturalidad- sobre los designios de una generación que vino a cambiar el paradigma de las pautas sociales que históricamente han trazado las formas de relacionarnos, de desarrollar nuestra identidad, de las exigencias vinculares, entre otras temáticas que hoy rompen sus cascarón para percibir nuevas posibilidades.