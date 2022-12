Con Federico Moura presente y en el Luna Park: Virus hará uno de sus últimos shows

Virus dialogó con El Destape para manifestar sus sensaciones en la antesala de uno de los recitales más importantes que será el 31 de marzo de 2023.

Virus se prepara para dar uno de sus últimos shows en vivo, con la presencia de Federico Moura en la voz de cada tema. La histórica banda argentina liderada por Marcelo Moura, Mario Serra y Julio Moura se presentará el 31 de marzo de 2023 en el Estadio Luna Park a las 21 horas, con entradas disponibles a la venta. "Virus es prestigio, es ética, es arte, son muchas cosas hermosas", expresaron.

Las canciones de Virus quedaron inmortalizadas en los oídos de cada argentino. Incluso de cada país de Latinoamérica, ya que el grupo trascendió fronteras. "No tenemos una enorme convocatoria, no hacemos un Vélez ni dos Movistar Arena ni mucho menos. No nos la creemos. Es sentirte respetado por todo el ambiente, porque la carrera ha sido absolutamente digna. Nunca vas a encontrar una mancha", expresó Marcelo Moura, quien junto a Mario Serra dialogaron con El Destape.

Los artistas expresaron que no están cansados, más allá de algunos shows realizados durante el 2022 y la planificación para el Luna Park. "Lo vemos como el principio del todo lo que fue postergado por la pandemia. Activó un lapso en el medio que no se tocó. Cansados para nada. Para nosotros no hay ni principio de año ni de semana, es toda una vida que precisamente va contra la formalidad de decir eso", indicaron.

Sobre el mítico show que tendrá lugar el 31 de marzo de 2023 en el Luna Park, Moura y Serra destacaron el trabajo de todo el equipo, más allá de la puesta en escena de la banda. "Está todo lo interno que es una parte absolutamente pragmática, es un equipo muy grande. Hay que organizar cuestiones de logística, ensayar mucho, decidir cuál es la lista de temas, trabajar los arreglos, luces, sonidista. Cuando te subís al escenario es una situación mágica y el momento más feliz de la vida, pero hay una previa", sostuvieron.

Los integrantes de Virus, que se gestó en plena dictadura militar y fueron uno de los pioneros en hablar de temas como la homosexualidad, analizaron también el momento de la música actual y cómo toman el impacto de las nuevas generaciones. "No te podés escindir de la realidad que vivís. Virus nació en el contexto de una dictadura, de desaparecidos, entre ellos un hermano nuestro. Siempre después de periodos opresivos vienen los florecimientos y en general empiezan en el arte. Hoy la realidad y la música que se escucha es absolutamente coherente a una realidad que se está viviendo", consideraron.

En última instancia, brindaron un mensaje a su público y arengaron de cara al espectáculo en el Luna Park: "Se van a encontrar con algo muy bueno, va a cantar Federico con nosotros, con todas las canciones muy bien hechas, con muy buena onda y muy bien interpretadas". Y Marcelo Moura concluyó con un pálpito de lo que diría su hermano Federico, el excantante de Virus que falleció en el año 1988: "Lo sentimos presente absolutamente. No me atrevería a atribuirle qué diría, tampoco se lo podría atribuir a nadie. Pero creo que con su sola presencia, que se la siente, es una aprobación y es que esta ahí. Está exponiendo arriba del escenario, está participando del show que estamos haciendo".

Cómo sacar las entradas y cuánto cuestan

Las entradas para ver a Virus el 31 de marzo de 2023 en el Luna Park se pueden adquirir a través del sitio web Ticketek Portal. Los precios varían entre los $3300 hasta $6900 y todavía hay disponibles.