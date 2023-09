Cher es acusada de contratar 4 hombres para secuestrar a su hijo menor

La legendaria diva de la música pop recibió una fuerte acusación por supuestamente haber mandado a secuestrar a su hijo menor, Elijah Blue Allman.

La actriz y cantante estadounidense Cher es acusada de haber contratado en noviembre de 2021 a cuatro hombres para sacar por la fuerza a su hijo menor Elijah Blue Allman de un hotel de Nueva York mientras celebraba su noche de aniversario de bodas con su esposa, según documentos judiciales revelados por el portal especializado Variety.

Las acusaciones fueron formuladas el 4 de diciembre del 2021 por la exmujer de Allman, Marie Angela King, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, pero recién se hicieron públicos por estos días a partir del caso de divorcio en curso de la pareja. En la presentación, King afirma que ella y Allman se habían comprometido a trabajar en su matrimonio después de que Cher le pidiera a su hijo que abandonara la casa familiar.

Antes del presunto secuestro, Elijah y Marie pasaron doce días solos en Nueva York antes de celebrar su aniversario el 30 de noviembre, día en el que habrían ingresado "cuatro personas a la habitación" y "sacado a la fuerza" a Allman, quien más de una vez habló sobre su tormentosa lucha contra las drogas. La cantante pop también habló sobre el tema que merodea a su familia y se remonta hasta el consumo de heroína de su propio padre hasta las adicciones del progenitor de su hijo menor.

“Después de pasar estos 12 días juntos en NY... cuatro personas vinieron a nuestra habitación de hotel y se llevaron a Allman de nuestra habitación. Uno de los cuatro hombres que se lo llevaron le dijo que habían sido contratados por la madre (de Allman). Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con Allman, que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que Allman no tiene acceso a su teléfono”, reveló Marieangela King, la esposa del hijo menor de la cantante de hits como Believe y Strong Enough, entre otros.

Cher explicó por qué le costó aceptar a Chaz, su hijo trans

Hace algunos años Cher explicó en una entrevista con CNN cómo es su relación de amor y respeto con la diversidad sexual, que se remonta a sus nueve años de edad. La entrevistadora le preguntó si tener un hijo transgénero la hacía empatizar con la comunidad LGBT+, a lo que la cantante le respondió: “Un día llegue a casa y estaban estos dos hombres en mi sala con mi mamá y mi tía. Estaban peinando y hablando, y yo pensaba, `¿Por qué nunca hemos tenido este tipo de tipos? Porque estos tipos son los más geniales´”.

"Siempre fui así con los gays, porque ellos sienten que no encajan y yo nunca sentí que yo encajara”, afirmó la reina del pop que, actualmente, tiene una muy buena relación con su hijo Chaz, de 51 años, que comenzó su transición de mujer a hombre en 2008 y lo hizo público en 2009. En 2010 decidió cambiar legalmente su nombre y su género de Chasty Sun Bono a Chaz Salvatore Bono.

Ante esta revelación, Cher había reconocido en 2018 que no le había sido fácil la decisión de su hija: “No la pasé tan fácilmente. Ambas veces. Cuando descubrí que Chaz era gay y cuando me enteré de que Chaz estaba en transición. Si me despertara mañana y fuera un hombre, me sacaría los ojos. Y sé que, si eso es lo que sientes, entonces debe ser tan doloroso que no importa lo que sientan los demás o lo que piensen los demás".