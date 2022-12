Barbi Copiloto, el álbum de La Joaqui y un homenaje a El Noba: "Anhelaba mucho compartirlo con él"

La cantante deja ir frustraciones del pasado y se posiciona como figura clave de la escena urbana nacional con su nuevo EP. Un homenaje a El Noba en un álbum con la presencia de varios géneros perfectos para bailar en el boliche, tal como quiso que sea La Joaqui.

La Joaqui se impone en la escena urbana nacional con "Barbi Copiloto", su nuevo EP en donde la artista marplatense se anima a experimentar en seis canciones que pasan por la cumbia, el reggaeton, el RKT y hasta una electro guaracha con la producción de Omar Varela. Ella lo describe como un álbum perfecto para bailar en el boliche. Un material que Joaqui quiso escupir en uno de sus mejores momentos de su carrera artística para dejar atrás muchas cosas, reafirmar que pudo salir de situaciones difíciles y decir que hoy ella hace lo que le hace felíz. "Tiene muchas emociones mías dentro y estoy lista para dejarlo ir", admitió a El Destape antes de su esperado lanzamiento.

"Barbi Copiloto" es un sentido homenaje a El Noba, uno de sus grandes compañeros que perdió la vida el 3 de junio de este año en un accidente de moto. Según Joaqui, fue él la persona que inspiró este disco. "Es muy fuerte para mí porque es alguien con quien yo anhelaba mucho compartirlo. Estoy trabajando el tabú que tenemos nosotros con el dejar ir a las personas y comprender que van a estar siempre, en otro lugar, pero siempre".

Soy alta segunda, no me importa ser primera

En "Barbi Copiloto" Joaqui se mete de lleno en el corazón de las movidas fierreras y busca desmitificar las posiciones: no importa ser primera o segunda, si cooperás sos una parte fundamental del viaje. Constantemente, la cantante habla de la importancia del espíritu colaborativo y reivindica a todas las personas que le dieron una mano en su proyecto, incluso, dice ella, cuando gran parte del país decía que no sabía cantar. Este apoyo incondicional viene por parte de sus hijas, pasando por los DJ's y productores hasta su verdulero, quien le fió durante un año las compras para que use la plata para su carrera artística.

"Vos guardá la plata para que puedas ir a cantar me decía. Ahora dimensiono la importancia de cruzarse con gente así", contó La Joaqui a El Destape.

Por eso, admite que este EP representa los personajes secundarios invisibilizados y que, por este motivo, todos los temas están producidos por un DJ ya que "nunca se dimensiona la importante que es su trabajo".

"Los primeros RKT que salieron fueron creados por DJ'S y están super invisibilizados. Nadie dice 'ay que suerte que vino tal DJ' sino 'ay que bueno que puso los temas de tal'. Sin embargo, eso es talento del DJ. No tienen el reconocimiento que deben tener. Sin dj yo no puedo tocar. A la hora del show, los focos me vienen a mí. Asi que quería visibilizar todo esto"

Sus hijas fueron otro factor clave a la hora de llevar adelante su proyecto artístico, luego de pasar por difíciles momentos por la adicción a las drogas mientras transitaba una violenta relación. "Si no fuera por mis hijas nunca hubiera hecho las cosas bien. Jugaba con mi vida como si disfrutara el roce del peligro, del colapso. Una vez que llegaron ellas pude ver las cosas con otra seriedad, con otra responsabilidad", reconoció a este medio.

Su homenaje a El Noba

"Barbi Copiloto es totalmente dedicado a El Noba", admitió La Joaqui a El Destape. Gracias a Lautaro Coronel (El Noba) conoció un mundo que hoy le apasiona y la acompaña a todos lados: "Lo que yo sentí hace dos años y medio en la primera caravana de motos fue lo mismo que sentí cuando fui a la primera batalla de freestyle. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Quedé delsumbrada".

Los pibes y pibas en las motos se convirtieron en un apoyo incondicional para Joaqui, especialmente después de la muerte de su amigo."Todo lo que me pasó con el Noba fue un antes y un después en mi vida y encontré un mundo en el que me sentí cómoda. Siempre me sentía un sapo de otro pozo y encontré un pozo en el que estaban todos los sapos que no se sintieron parte. No sé si algun dia voy a sentir algo igual. Sentí la responsabilidad de que el mundo que él me compartió y que me trajo tantas cosas buenas sea devuelto con mi música. Siempre vienen las chicas y chicos de las motos a bancarme. Todos con casco porque abrazamos el dolor de todo lo que pasó. Tiene que ver con una lucha interna y emocional super fuerte que me dejó a alguien como premio a ser yo misma".

La Joaqui y El Noba en "Butakera", canción de "Barbi Copiloto" que salió después de la muerte del cantante.

Su cambio de rumbo: cómo encontró su género

La Joaqui se convirtió en una figura clave de la movida RKT, de la que también forman parte L-Gante, Callejero Fino o Salastkbron, entre otros. Cada lanzamiento que hace se vuelve viral en cuestión de días y las personas crean challenges orgánicos y bailes en las redes sociales logrando que sus canciones se conviertan en hits. Actualmente, es la novena artista más escuchada en Spotify Argentina, tomando la segunda posición en el top 10 de artistas mujeres, luego de María Becerra.

Con este nuevo lanzamiento, la cantante deja atrás sus miedos y se anima a hacer lo que le gusta: "Hace rato quería usar estos sonidos, siento que empezó con 'Guacho' (2017), pero en ese momento no tenía el amor propio ni la autoestima necesario para defender lo que yo quería hacer".

Después de mucha lucha interna, inseguridades y de enfrentarse con la mirada y las críticas del ojo ajeno, Joaqui se reencontró y fluye en el RKT. Lo que más le hiere es que le digan que cambió o que es mala madre por las letras de sus canciones o sus presentaciones en boliches a lo largo del país. "Yo trabajo, llevo a mis hijas al jardín, lavo la ropa, baldeo el piso y salgo a pasear a mis perritos igual que una persona normal. No porque voy al boliche dejo de ser todo eso", afirmó.

El proyecto "La Joaqui" es el espacio en donde Joaquina es ella misma: "Es mi alterego a la que nadie le va a decir nada porque yo de lunes a jueves sigo siendo Joaquina. Entonces volqué en Joaqui todas las cosas que yo quiero hacer y no me animo por miedo a que digan que soy mala mujer, mala madre o lo que sea".

"Cuando llegó el movimiento RKT no lo pensé. Lo único que quería hacer era lo que me hiciera feliz. En mi vida pasada sentí que muchos momentos no los viví por el miedo al qué dirán y me pesó mucho. Ahí entró el conflicto de qué sentía que si hacía ese género me iban a decir mala madre o me iban a decir que cambié. Me hiere mucho cuando me dicen "cómo cambiaste". No cambié,crecí. El mundo muestra cosas nuevas y conozco cosas nuevas y sigo siendo yo. Mis ideales son los mismos"



En "Barbi Copiloto", La Joaqui refleja todas esas cosas que transitó durante el momento que no hizo música por sus problemas personales: "Quise decir todo lo que no podía decir porque no me salía. Todos esos años que transité en silencio. Dejé pasar un montón de trenes que por mucho tiempo pensé que no iban a pasar más, entonces ahora trato de tener fe a lo que quiero. Siempre me gusta jugar con todos los sonidos que trasmitan el mismo idioma".