Bacilos y su esperado debut en Buenos Aires: "Después de tantos años, al fin vamos a tocar en Argentina"

Bacilos y su esperado debut en Buenos Aires: "Al fin vamos a tocar en Argentina".

Después de décadas de éxitos y una conexión inquebrantable con el público latinoamericano, Bacilos finalmente aterriza en Argentina para ofrecer su primer concierto en el país. Jorge Villamizar y André Lopes, la dupla que dio vida a clásicos inolvidables como Caraluna, Mi Primer Millón y Tabaco y Chanel, llegan al Teatro Gran Rivadavia el próximo 5 de febrero con su Pequeños Romances Tour, una gira que fue un éxito en América y Europa.

En diálogo con El Destape, Jorge y André cuentan cómo viven este esperado encuentro con sus seguidores argentinos, qué significa para ellos traer su música a Buenos Aires por primera vez y cómo fue el proceso de creación de su más reciente álbum, Pequeños Romances. Además, adelantan qué sorpresas tienen preparadas para una noche que promete ser inolvidable.

Después de tantos años y éxitos, ¿qué significa para ustedes venir a la Argentina con el Pequeños Romances Tour y presentarse en un escenario tan emblemático como el Teatro Gran Rivadavia?

- André: Llevamos años con ganas de ir a Argentina. Hemos ido a Buenos Aires, pero no a tocar, hemos hecho promociones, le hemos puesto mucha atención, es un país que nos encanta y estamos supercontentos de que finalmente podamos estar ahí haciendo nuestro show con toda nuestra banda, con todo lo que somos.

El álbum Pequeños Romances combina frescura y nostalgia. ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de este disco y qué quisieron transmitir con estas nuevas canciones?

- André: Lo queremos transmitir en nuestro sonido de hoy en día. Es un un disco que escogimos las composiciones, con nuestros músicos que nos acompañan ya desde hace hace años, nos fuimos a un estudio y y dejamos que nuestra propia influencia, la del sonido de Bacilos, sea parte muy importante de lo que fue la producción de ese disco. Son canciones en gran parte inéditas, un par de regrababaciones, pero es un disco muy representativo de dónde estamos hoy, de cómo suena la banda hoy en día.

- Jorge: Este es el disco más como "cubano" que hemos hecho porque André es de Brasil, yo soy de Colombia, y la banda con la que andamos son todos cubanos... Y pues ya después de tanto tiempo como que se le comienza a uno a pegar la clave.

Canciones como Caraluna y Mi Primer Millón marcaron a toda una generación. ¿Cómo se sienten al ver que, décadas después, su música sigue conectando con públicos de todas las edades?

- André: Es increíble, pero han pasado tantos años, más de 20 años, casi 30 en algunas cosas... Desde que surgieron estas canciones y desde que empezamos nuestra carrera, sabemos que poca gente logra durar tanto en esto y pues para nosotros es un un honor. De alguna manera, estamos muy agradecidos con el público, con la música en sí, con las canciones que han sido capaces de perdurar todo este tiempo. Y vemos, estamos conscientes, que hay gente de todas las edades y eso es algo muy lindo. Caraluna, por ejemplo, ha sido una canción que sigue conectando, que sigue reinventándose y eso nos fascina. Gracias a eso es que estamos aquí.

La gira fue un éxito rotundo en lugares como México y España. ¿Qué pueden adelantarle al público argentino sobre el show que preparan para Buenos Aires? ¿Habrá sorpresas?



- André: Tuvimos muchos conciertos en 2024, tenemos un show preparado que trae obviamente todas las clásicas canciones de Bacilos, la gente debe estar lista para cantar todos los clásicos y también hay un poquito del lado B, las canciones para los fanáticos de verdad, que les gusta de repente una canción poco popular de algún disco... Y obviamente tiraremos un par de cositas nuevas, ¿no? Del disco Pequeños Romances para que la gente descubra, conozca y también aprenda a cantar. Y la sorpresa es que estaremos ahí con una banda increíble que nos acompaña.

En una industria musical que cambió tanto, ¿cómo logran mantener su esencia como banda y seguir siendo relevantes en la música latina?

- André: Realmente la relevancia en la música latina es algo que es difícil de planificar, es algo que ha pasado un poco gracias a la forma en la que hemos hecho las cosas, pero no ha sido parte de un plan, sino una consecuencia. Y estamos, como decía antes, agradecidos con todo esto. Algo importante es ser uno mismo, lo cual no es fácil, porque especialmente una banda como Bacilos siempre se ha tratado de estar abiertos a las influencias de diferentes ideas de música latinoamericana y cuando empezamos no era una música que estaba tan dominante como ahora. La música latina terminó comiéndose todo y nosotros quedamos atrapados un poquito en una cantidad de géneros que se impusieron y, digamos hablando concretamente de la música urbana, nosotros pudimos tranquilamente comenzar a programar los beats hace mucho tiempo y subirnos a ese tren... Pero no lo hicimos y mantuvimos esta identidad más acústica, más cantautoral, más hippie de alguna manera y nos sorprende ver que aquí seguimos.

Dónde conseguir entradas para el show de Bacilos en Argentina

La icónica agrupación latina Bacilos, ganadora de un Grammy y cinco Latin Grammy, debuta en la Argentina con un concierto único que promete ser inolvidable. La cita es el próximo 5 de febrero de 2025 en el prestigioso Teatro Gran Rivadavia y las entradas ya se encuentran disponibles a través de FullTicket.

Con más de 1.3 billones de reproducciones en Spotify y 400 millones de vistas en YouTube, la música de Bacilos trasciende generaciones y fronteras. Su reciente gira por Estados Unidos, México, Colombia y España fue un rotundo éxito, logrando sold outs en ciudades icónicas como Ciudad de México y Barcelona.