Axel Fiks presenta su disco "Amante Moderno" en Niceto Club

El artista cierra su gira nacional en Niceto Club para presentar su primer trabajo discográfico.

Axel Fiks define este 2021 como un año muy especial. Hoy es uno de los artistas más resonantes del nuevo circuito de artistas de la escena local. Presentó su disco "Amante moderno" y lo irá mostrando en su gira por distintos puntos del país. Este viernes 3 de diciembre dará un show solista con invitados especiales en Niceto Club y las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Con shows en Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires y bajo la bandera de hablar a través de sus canciones (“No me gusta autodefinirme. Hay muchas cosas que tal vez yo no puedo decirte pero que lo dicen las canciones que escribo por mi”, dijo una vez), el artista compartirá en vivo con el público, un disco que relata toda su experiencia romántica y sensible. Fiks pasará por el Lollapalooza, Harlem Festival y Cosquín Rock, tres grandes festivales nacionales.

“Amante Moderno” es el primer disco de Axel, que, a través de las canciones, hace un recorrido por la deconstrucción de los sentimientos que atraviesa cotidianamente el artista: el amor (y el desamor), la toxicidad, la deconstrucción, la soledad, el beboteo y la fluidez. Todas las canciones tienen su hilo conceptual, plagado de contradicciones y honestidades que van tomando forma a lo largo de toda la escucha.

Quién es Axel Fiks

Con tan sólo 23 años, Axel Fiks es un músico incasillable: en sus fibras melómanas corre el jazz, sin embargo sus canciones desfilan por el fogón, los sonidos de amor (y de desamor), las melodías acústicas, lo soulero, lo pop y hasta el beatmaking (uno de los temas más escuchados fue Bizarrap Music Session ft. Paco Amoroso).

Influenciado particularmente por el indie, el jazz y el hip hop, lanza en 2018 un Mixtape, una suerte de primer disco experimental que terminó siendo eso: un experimento, una prueba piloto, una puerta de entrada donde convergieron distintos estilos musicales, mezclando sus composiciones instrumentales con sonidos electrónicos y samples.

Axel Fiks es un artista 360º: compone, produce, escribe y canta sus canciones, concluyendo en poemas melosos y centennials que muestran una clara inspiración cortazariana y un juego constante con la experimentación musical.