Asombro en el folklore por lo que reveló Luciano Pereyra: "Difícil de contar"

Luciano Pereyra se manifestó sobre lo más "difícil de contar" sobre su nueva canción y el emotivo proceso al componerla.

El cantante Luciano Pereyra es uno de los artistas más populares y queridos por el público argentino y uno de los motivos es su manera de trasmitir emociones lindas con su voz. Pero su faceta más personal es otro rasgo distintivo del famoso intérprete y así lo demuestra cada vez habla de su mamá Ángela. Luego de estrenar una canción dedicada a ella, el referente del folklore nacional contó que es lo más “difícil de contar” sobre esa pieza maravillosa.

“Celebramos el primer millón de views mostrándoles un poquito más de #MiPrimerAmor”, destacó Luciano Pereyra desde su perfil de Instagram y reveló un video donde hizo el popular “ping-pong” de preguntas y respuestas. La primera fue directa: “Una palabra para describir a su mamá”. “Es que con una palabra no la puedo describir. ‘Mamá’, una palabra más profunda que esa no hay”.

La siguiente consulta para el ídolo del folklore fue cuál es la actividad que más le guste con su madre y su explicación sorprendió a todos: “Los planes con ella son todos divertidos realmente. Las caminatas después de comer. Me gusta revisar las plantas con ella, cuando se hace el paseito por el patio, para revisar las plantas algún domingo. Ese es un hermoso momento”.

Más tarde llegó el tema gastronómico y Luciano Pereyra tuvo que revelar cuál es el “plato estrella” que prepara su madre. “La comida más famosa de mi mamá son las empanadas, hace unas increíbles y cocina un pan casero espectacular”, contó con alegría para dejar a todos sus seguidores con hambre y ganas de probar ambas opciones. A lo último llegó la pregunta sobre la canción “Mi primer amor”, estrenada en el marco del Día de la Madre y que ya se transformó en un hit de todas las plataformas musicales.

“Este tema para mí significa lo que por ahí resulta tan difícil de contar. Me resulta mucho más fácil cantar. El poder hacer este homenaje a mi mamá, en nombre de todas las madres del mundo, a nuestras heroínas, que son nuestras madres, a nuestro primer amor, que es mamá”, resumió con emoción, como cada ocasión que tiene que hablar sobre el regalo que le dio a Ángela en su día.

Finalmente, Pereyra habló sobre la grabación del videoclip, donde baila con ella un chamamé: “Es un día muy especial para mí, de muchas emociones en este día de rodaje. Siempre quise escribirle algo a ella y las cosas que he escrito nunca me terminaban de convencer”. “Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y por algo tenía que llegar en este momento”, completó.

Emoción en el folklore por lo que contó Luciano Pereyra: "Todos llorando"

En una entrevista explicó el momento más emotivo para armar la letra para esa canción: “Cuando estábamos componiendo esta canción con Andrés Castro, con Patric Romantik, todos venían hablando que eran padres hace poquito y que entendían mucho más sus esposas, pero sobre todas las cosas, que la heroína es mamá, porque entienden a su mamá. Ahí dije ‘escribámosle una canción a mamá’”. “Fue muy lindo porque en el proceso, a la hora de ir componiendo, todos llorando porque nos íbamos acordando nuestros momentos de la infancia. Imaginate lo que me costó cantarla”, detalló.

“La verdad que fueron muchas emociones juntas, en una fecha muy especial, donde hubo muchas devoluciones de la gente. Fue muy lindo”, expresó el cantante y contó la reacción de Ángela al escuchar el tema para ella: “Me hizo poner la canción tres veces y no me decía nada. Dije ‘me mandé una macana, algo hice mal’”.

“Después le pregunté ‘¿Qué pasó?’, y me dijo ‘Mirá, yo no puedo creer que me hayas hecho esta canción, estoy muy emocionada, muy conmovida’”, completó Pereyra y mencionó una frase de su madre: “Yo cada vez que te veo cantar, para mí es como la primera vez”. “Fue muy fuerte y muy lindo”, agregó el cantante y concluyó: “A ella lo que le gusta es verme cantar, no sé si reconoció en la canción, espero que sí. Estoy agradecido a Dios por la madre que me tocó”.