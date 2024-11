Antonio Ríos y Ariel de Ráfaga confirmaron la noticia del año en la cumbia: "Juntos"

El anuncio que involucra a Antonio Ríos y Ariel Puchetta, dos referentes de la movida tropical.

Antonio Ríos y Ariel Puchetta son dos grandes referentes de la cumbia argentina y vienen de sorprender al ambiente de la música por una noticia inesperada. El cantante de 70 años y el líder de Ráfaga, de 48, se unieron para realizar un anuncio que dio que hablar dentro de la movida tropical.

Es que ambos cantantes se unieron para lanzar una nueva versión de la canción El Maestro y enloqueció a los fanáticos del género. "Esta colaboración es un homenaje a mi trayectoria y a la cumbia, un género que siempre me ha dado tanto. Ariel le da una nueva energía a El Maestro y juntos buscamos llevar esta canción a las nuevas generaciones", expresó Antonio Ríos en el marco de sus 35 años dentro de la música.

"Es un honor para mí formar parte de este proyecto con Antonio Ríos, un referente para todos los que hacemos cumbia. El Maestro es un clásico, y poder interpretarlo junto a él en un escenario tan importante es un sueño hecho realidad", celebró Ariel Puchetta. La relación entre Antonio Ríos y Ariel Puchetta viene coeschándose desde hace muchos años. De hecho, el pasado 25 de octubre, la legendaria banda de cumbia invitó a Ríos a compartir escenario en el Teatro Gran Rex por los 28 años de trayectoria de Ráfaga en un show con entradas agotadas.

Sorpresa en la cumbia tras conocerse el secreto mejor guardado de Ariel Puchetta: "Era para ella"

Ariel Puchetta es uno de los grandes intérpretes que dio la cumbia argentina. Desde hace décadas que su voz es de las más reconocidas, así como también Grupo Ráfaga fue consagrado por el país entero más allá del tiempo y aún sin él en la alineación inicial. Sin embargo, tras su regreso a la banda, el protagonista confirmó un secreto que mantuvo guardado durante años sobre una de sus canciones más conocidas. "Era para ella", aseguró.

En diálogo con Sergio Lapegüe en El Trece, Ariel Puchetta tomó coraje y confirmó la verdadera historia detrás de Mentirosa, uno de los grandes hits de Grupo Ráfaga. Este tema es una de las piezas del disco Imparables, que la banda sacó en el año 1998 obteniendo un gran éxito a lo largo y ancho de la República Argentina.

En efecto, Mentirosa fue dedicada a una ex de Ariel Puchetta. Así lo confirmó el propio cantante en El Galpón: "Es una chica que yo conocí en Lomas de Zamora, era como dice la canción. Bastante mentirosa, me ha engañado, me rompió el corazón. De ahí nace esta canción. No la volví a ver, realmente me engañó. Es preferible no verla más. Como no la vi, yo no sé si se hizo famosa".

"Popi le decían. O sea, no sé si sabe que era para ella. Uno a veces compone las canciones por las historias", agregó Ariel Puchetta. Cabe destacar que, en los últimos días, Grupo Ráfaga volvió al centro de la escena tras estrenarse la nueva versión de La Luna y Tu, junto a Soledad Pastorutti.